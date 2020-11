Chiusura dei negozi alle 19: ecco chi può rimanere aperto

Dopo diverse segnalazioni e richieste di chiarimenti giunti in redazione abbiamo riassunto in questo piccolo vademecum l'aspetto più importante dell'ordinanza sindacale entrata in vigore domenica e che durerà fino al 3 dicembre.

L'obbligo di chiusura alle 19 per le attività commerciali è affiancato dall'importante riferimento all'allegato 23 dell'attuale dpcm che elenca le attività permesse anche in zona rossa e, quindi, che possono rimanere aperte oltre le 19 perché di prima necessità.

La lista. Possono rimanere aperti, oltre agli alimentari anche negozi di elettronica, tabaccai (compresi i rivenditori di sigarette elettroniche), benzinai, ferramenta, librerie, giornalai, cartolerie, profumerie, abbigliamento per bambini e neonati, biancheria, negozi di articoli sportivi, auto e motosaloni, rivenditori di giocattoli, farmacie (compresi i rivenditori di articoli medicali), fiorai, negozi di animali, ottici, negozi di detersivi. Via libera anche per negozi al dettaglio di articoli igienico-sanitari, articoli per il giardinaggio e l'agricoltura, articoli di illuminazione e sistemi di sicurezza, combustibili per il riscaldamento della casa e e i famosi distributori automatici. Rimangono fuori poche categorie merceologiche come i negozi di abbigliamento generici, le gioiellerie, i negozi di hobbistica e le mercerie.

Per i bar, i ristoranti, le pizzerie, le pasticcerie e le rosticcerie vale quanto riportato nel dpcm, quindi continueranno a lavorare con l'asporto fino alle 22 e senza limiti d'orario per la consegna a domicilio.

Un'altra piccola precisazione per quanto concerne gli asili nido che non sono presi in considerazione dall'ordinanza sulla chiusura delle scuole (che scade proprio oggi), a differenza delle scuole per l'infanzia.