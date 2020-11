«Chiusura delle scuole? Per combattere il Covid19 è necessaria»: l'opinione dei pediatri

La visita in studio non è più la stessa, si deve fare più velocemente possibile e ci si deve impegnare per trasmettere ai genitori l’importanza di trovare la leva affinché di questo momento storico restino gli insegnamenti importanti. In primis quanto sia fondamentale aver cura della saluta, della propria quanto di quella degli altri.

Per i pediatri di Corato questi concetti tratteggiano il volto dell’emergenza Covid19 “a misura di bambino”. A testimoniarlo è la pediatra Luisa Belsito.

I più piccoli come stanno vivendo questa situazione? Su di loro quale effetto sta avendo la pandemia?

«Dobbiamo essere onesti: la tendenza all’isolamento a cui ora stiamo assistendo in maniera evidente era un fenomeno esistente già in tempi pre-covid. Tante volte in passato a me è successo di vederli fuori casa, in età preadolescenziale, seduti in gruppo ad una panchina ma intenti nell’utilizzo del cellulare. È un problema che avevamo già notato e che adesso si sta esacerbando.

La speranza è una: che la privazione forzata della socialità che stiamo vivendo tutti, per primi loro non andando a scuola, possa farci riscoprire la bellezza e l’importanza di trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici».

Quali sono invece le principali criticità legate al benessere fisico dei bambini?

«La visita medica di un bambino è diversa rispetto a quella di un adulto, si basa su un rapporto empatico. I bimbi devono fidarsi del dottore, devono affidarsi.

Oggi invece dobbiamo visitarli con lo scafandro, tante volte piangono, hanno paura, ovviamente non ci riconoscono. E poi pensiamo ai più piccoli, ai neonati: fino a qualche mese fa in studio arrivavano interi nuclei familiari, mamma, papà e bimbo. Si aveva il tempo di osservare con maggiore attenzione il comportamento dei pazienti e delle loro famiglie, le reazioni, la gestualità, le capacità comunicative. Oggi non è più così, dobbiamo fare più in fretta possibile e procedere velocemente con la sanificazione degli ambienti e dell’aria.

In più un fatto per nulla trascurabile, i certificati medici che permettono il rientro a scuola di un bambino dopo 6 giorni di assenza. Sono un vero problema: sintomi classici come la febbre possono essere legati al Covid e questo, ovviamente, comporta tutti gli accertamenti del caso con relativi rallentamenti per il rientro in classe.

All’inizio ci è stato detto di segnalare i casi sospetti ma oggi, in piena emergenza, il sistema di tracciamento è del tutto saltato. Si era anche ipotizzato di effettuare i tamponi nei nostri studi ma ci si è resi conto di quanto fosse improbabile che i condomini degli edifici in cui lavoriamo accettassero l’ingresso di presunti infetti. Pare sia stato individuato un luogo in cui, a turno, ognuno di noi potrà recarsi per eseguire i tamponi ai propri pazienti. Vedremo».

E rispetto alla chiusura delle scuole i pediatri cosa pensano?

«L’abbiamo fortemente voluta, si tratta di un parere del tutto condiviso dai pediatri anche nella città di Corato. In Puglia ci siamo battuti affinché Emiliano chiudesse le scuole – dalle sezioni primavera a quelle degli studenti delle superiori - prendendoci il rimprovero di tanti genitori. Sul piatto della bilancia, come sempre, andavano messi i pro e i contro: in questo momento storico “i contro” sono di più con le scuole aperte.

Se è da un lato è vero che le classi non rappresentano un focolaio, dall’altro è vero pure che “l’indotto scuola” è pericoloso, pensiamo al trasporto ma anche agli incontri che avvengono tra i genitori nei pressi degli edifici scolastici.

Per rendere più chiaro il concetto voglio citare un caso di cui ho conoscenza diretta: in una classe di scuola elementare su 17 alunni 8 sono risultati positivi, di cui uno sintomatico che ha poi contagiato anche i genitori. Avete idea di cosa ha significato in termini di tracciamento? Il caos più totale. È stato necessario gestire i tamponi dei bambini e, di conseguenza, accumulare ritardi su quelli di controllo dei più grandi che magari dovevano tornare al lavoro ed erano bloccati da un esito che non arrivava.

I dati della comunità scientifica internazionale ci dicono che la chiusura delle scuole, seppure dolorosa, contribuisce ad una riduzione dell’indice di contagio di almeno un 11% a 7 giorni e del 17% a 14 giorni.

Alcuni genitori hanno commentato che la dad (didattica a distanza, ndr) non è scuola, e sono – siamo - d’accordo. Ma in questo momento è un intervento necessario perché poi si possa vivere meglio. Cerchiamo di vivere questo come un’occasione educativa, spieghiamo ai più piccoli che queste restrizioni servono a salvaguardare la loro salute, la vita. Educhiamoli alla tutela delle persone, soprattutto dei più fragili».