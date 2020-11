La lotta allo stigma inizia quando la creatività diventa la risorsa per la condivisione, per costruire una rete che va oltre la quotidianità, così i confini non sono più geografici. La Fondazione E.P.A.S.S.S. (Ente Provinciale ACLI Servizi Sociali Sanitari – Amministratore Delegato Dott. Vincenzo Purgatorio), che si occupa di riabilitazione psichiatrica da oltre quarant’anni, nelle province di Bari, Bat e Taranto, una gran bella sfida l’ha accettata, partecipando ad un concorso a livello nazionale Menti in Corto: “2020 anno bisesto anno funesto?”, ideato dalla CTA di Calatafimi.

Con gli ospiti e le equipe delle Comunità di Barletta e di Corato - dott. ssa Marilù Liso, dott. Saverio Costantino, gli educatori Ezia Greco, Lisa Pisani, Caterina Zagaria, Mariateresa Campanella, Isa Leone, Stefania Di Liddo, Massimo Scaringella - è stato realizzato un cortometraggio.

«Una bellissima esperienza che arricchisce ancora di più la nostra area di conoscenze, come quella fatta anni fa con il progetto Carta bianca, sostenuto dalla Fondazione Megamark. In un periodo in cui tutto si restringe - commenta l'equipe di lavoro - gli utenti con entusiasmo, accompagnati da tutta l’equipe si sono messi in gioco, si sono divertiti ad essere registi, attori, video maker partendo da zero, improvvisando e portando in scena le emozioni in un periodo difficile, fatto di ansie e paure, vissuti importanti ancor di più per chi soffre ed è più sensibile a tematiche come l’isolamento sociale.

La lotta allo stigma non deve essere solo uno slogan, una rappresentazione teatrale, ma deve diventare una risorsa per avvicinare chi è scettico sull’importanza di sostenere la salute mentale, perché è un diritto della società, fondamentale per il benessere. La fantasia dei nostri ospiti, con setting molto semplici e una piccola reflex, ha generato un mix di sketch esilaranti che ci fanno comprendere l’importanza di quello che abbiamo appreso dopo l’esperienza del lockdown: l’importanza di un caffè con un amico, la conoscenza di persone che erano inesistenti fino a quel momento per alcuni, come i vicini di casa e che sono poi risultati essere fondamentali in quel periodo di restrizione, la gioia di passeggiare in compagnia in un parco, l’osservare quello che ci circonda, la meraviglia del mondo “fuori”.

In attesa della pubblicazione ufficiale e votazione del cortometraggio, vi consigliamo di rimanere collegati alla pagina facebook Menti in Corto, per poter condividere insieme a noi questa bellissima esperienza. Ringraziamo la CTA di Catalafimi per questa iniziativa che ha collegato varie parti di Italia in un progetto sull’importanza delle arti espressive, come il teatro».

«Integrarsi - commenta il dott. Saverio Costantino - vuol dire anche rompere schemi ridondanti e usuranti e come tali privi di motivazioni, trovare risorse significa respirare aria nuova, dove tutto può diventare asfittico, una finestra aperta su nuovi orizzonti può aprire strade da percorrere per raggiungerci».