Vaccini antinfluenzali, da lunedì parte la distribuzione della seconda tranche

La distribuzione dei vaccini a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta prosegue nei tempi e con regolarità, in linea con l’andamento della influenza, il cui picco è previsto dopo Natale. Da lunedì 16 novembre la consegna della seconda tranche di dosi vaccinali sarà estesa a tutti i Comuni della provincia, esclusi Molfetta e Giovinazzo dove la distribuzione delle due prime tranche è stata già ultimata.

Il 6 e il 10 novembre - come da cronoprogramma - è stata consegnata dalle ditte produttrici la seconda tranche di vaccini, ossia altre 50mila dosi di Vaxigrip e 20mila di Fluad. La distribuzione del resto del quantitativo ordinato dalla ASL proseguirà per tutto il mese di novembre in linea con i tempi e la capacità produttiva delle aziende farmaceutiche che stanno rispondendo alla adesione massiccia della popolazione alla campagna vaccinale che quest’anno ha superato il 50%.

Nel dettaglio sono state consegnate finora 190mila dosi a cui si aggiungono le ultime 70mila, per un totale di 260mila vaccini, un numero pari alla intera campagna vaccinale dello scorso anno. La distribuzione mira a ad una soddisfazione adeguata delle richieste.