Centro Antiviolenza RiscoprirSi​, avviato progetto di prevenzione del bullismo

Il Centro Antiviolenza RiscoprirSi, nell’ambito della promozione della cultura non violenta, in questi giorni ha avviato il progetto di prevenzione del bullismo “Docenti contro il bullismo” che coinvolge le scuole di vario ordine e grado dei tre comuni, nella cui organizzazione sono stati coinvolti le amministrazioni locali, i referenti dei servizi territoriali, nonché i dirigenti scolastici.

Intanto la presidente, Patrizia Lomuscio, ha scritto una nota a nome di tutto il Centro.

«A seguito della campagna elettorale, la cittadinanza coratina ha scelto di affidare la città al neo Sindaco Corrado De Benedittis. A lui e alla giunta il nostro più sentito augurio, ancora più dovuto vista l’atmosfera in cui questa campagna elettorale si è svolta per la complessità legata alla gestione dell'emergenza Covid-19.

In qualità di Presidente del Centro Antiviolenza RiscoprirSi… convenzionato con l’Ambito Territoriale di Corato-Ruvo-Terlizzi dal 2015 operante nel territorio, informo che come sempre, noi siamo a disposizione dell’amministrazione comunale, per quanto di nostra competenza viste le tematiche complesse di cui ci occupiamo, nella consapevolezza della necessità che la classe politica si rapporti continuamente con la cittadinanza e con le varie organizzazioni che vivono la città, per co-costruire nuovi orizzonti e promuovere il cambiamento tanto atteso.

Invito il Sindaco e l’Assessore alle Politiche Sociali, Felice Addario, a concordare una visita presso la nostra sede di Corato in Via Dante n. 59, al fine di confrontarci personalmente su quanto avviene nel nostro servizio e riflettere insieme su quanto possibile costruire insieme nell'interesse delle vittime di violenza e della cittadinanza tutta.

Approfitto della presente comunicazione anche per ringraziare il neo Assessore Felice Addario, l’Assessora alle Politiche Sociali di Ruvo di Puglia, Monica Montaruli, e l’Assessora alle Pari Opportunità di Terlizzi, Lucrezia Chiapperino, per aver accolto il nostro invito ad esporre durante il mese di Novembre, in cui si celebra la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il giorno 25, presso i Palazzi di Città lo striscione della campagna di sensibilizzazione “Volta le spalle alla violenza!” promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con i centri antiviolenza pugliesi.

Approfitto della presente comunicazione anche per ringraziare l’amministrazione del comune di Ruvo di Puglia, in particolare l’Assessora al ramo Monica Montaruli e l’Assessora alla Cultura, Monica Filograno, per la possibilità offertaci di utilizzare la nuova sede ovvero una stanza della sede del Centro Interculturale per ricevere le persone che ci chiedono aiuto garantendo maggiore privacy e spazi adeguati.

Approfitto altresì per ringraziare le componenti dell’Equipe Multidisciplinare Integrata, lo staff dell’Ufficio di Piano e dei servizi territoriali dei 3 comuni. Tutte/i insieme stiamo cercando di costruire un percorso virtuoso fatto di dialogo, collaborazione e procedure condivise al fine di poter aiutare sempre più e sempre meglio coloro che subiscono violenza o sono a rischio di subirla».

Questi gli indirizzi e i riferimenti dei tre sportelli dove Riscoprirsi è attiva.

3803450670 (attivo h24), riscoprirsi.corato@gmail.com:

Corato, presso ns sede in via Dante n. 59, mercoledì 10:00-13:00

Terlizzi, nello stabile del Servizio Sociale al secondo piano, in corso Vittorio Emanuele n. 26, giovedì ore 09:00-11:00

Ruvo di Puglia, presso la sede del Centro Interculturale in via Romanello n. 12, lunedì ore 17:00-19:00 (nuova sede)