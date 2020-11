Antonio Lucatelli oggi su Rai2, lo chef coratino punta a diventare tutor di “Detto fatto”

Oggi alle 14.55 torna in tv Antonio Lucatelli, giovane chef coratino che già da alcuni anni ha delle belle esperienze lavorative da raccontare. Nel 2015 era "a lezione" dal maestro Gualtiero Marchesi, considerato da tanti il fondatore della nuova cucina italiana, il più conosciuto al mondo tra i suoi colleghi della Penisola. Da cinque anni Antonio Lucatelli è Sous chef dell’Armani Hotel Milano e nelle scorse settimane è stato selezionato per partecipare alla “caccia al tutor” per Detto Fatto, il programma che va in onda ogni giorno su Rai2 condotto dalla pugliese Bianca Guaccero.

«Il contest – racconta – prevede una sfida tra due chef che partono dalla presentazione di un cavallo di battaglia e dalla descrizione della propria filosofia di cucina. In onore della mia regione d’origine presenterò un riso, patate e cozze rivisitato in chiave moderna.

Subito dopo passeremo alla prova pratica: uno chef della giuria ci assegnerà un alimento segreto con cui dovremo preparare un piatto facilmente replicabile anche a casa. Quando avremo ultimato la prova lo chef in giuria avrà a disposizione cinque stelline che potrà distribuire tra i due aspiranti tutor e che si sommeranno ai voti espressi dal pubblico mediante il sondaggio pubblicato nelle stories di Instagram del profilo di “Detto Fatto”. Inutile dire che spero tanto che Corato e la Puglia mi sostengano».

Se i voti dovessero premiare Antonio, lui andrebbe avanti nella sfida: «potrei giocarmi la semifinale con le stesse modalità e così via fino ad arrivare in finale e poter diventare il nuovo tutor di “Detto fatto”».

Una occasione interessante in un momento particolare come quello che stiamo vivendo: «l’hotel dove lavoro ha chiuso nel momento in cui è entrato in vigore il nuovo DPCM – conclude Antonio - La situazione qui a Milano è molto tragica e non sarà per niente facile riprendere ai ritmi di sempre. Confido nel senso di responsabilità di tutti e spero tanto che la situazione si stabilizzi il prima possibile. Nel frattempo provo ad inventare tutto ciò che posso».