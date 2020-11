Consorzio Agri Irrigua Monte Ripanno, rinviata l'assemblea dei soci

È stata rinviata a data da destinarsi, causa Covid, l'assemblea dei soci del consorzio Agri Irrigua Monte Ripanno prevista nei giorni 10 e 11 novembre.

«La convocazione era stata voluta dal consiglio di amministrazione del consorzio in considerazione del fatto che le trattative con il proprietario del pozzo artesiano di Monte Ripanno si erano concluse favorevolmente per il consorzio stesso e, quindi, con l’esame in assemblea si sarebbe potuto procedere subito alla stipula del contratto preliminare di vendita» spiega il presidente Aldo Sciscioli.



«Ormai sono almeno tre anni che la stragrande dei soci del consorzio del consiglio di amministrazione ha indicato come opportuna e necessaria la via dell’acquisto del pozzo da parte del consorzio medesimo. Non resta che attendere che sia consentita dalle nuove norme nazionali in tema di gestione e prevenzione del rischio da contagio da Covid-19 la possibilità di far svolgere l’auspicata assemblea per varare finalmente l’atteso provvedimento».