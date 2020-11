Al coratino Ettore Ferrante la “Stella al Merito del Lavoro”

«Il giusto coronamento di un lungo percorso di crescita personale e professionale». Il coratino Ettore Ferrante è stato insignito della “Stella al Merito del Lavoro” e del titolo di "Maestro del Lavoro", conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.



La comunicazione è giunta nei giorni scorsi dal Prefetto di Bari, Antonia Bellomo. Purtroppo, come ha fatto sapere lo stesso Prefetto, «l'emergenza sanitaria tuttora in atto non ha consentito lo svolgimento della tradizionale cerimonia di conferimento delle decorazioni e dei brevetti di Maestro del Lavoro. Non appena le disposizioni governative lo consentiranno, sarà comunicata la data della consegna».

Ettore Ferrante, 65 anni a dicembre, è in pensione da poco più di un anno. Ha lavorato per ben 42 anni nel Pastificio Granoro come responsabile dell’autonomia del settore elettrico dell'azienda.

L'onorificenza mira a premiare i lavoratori italiani dipendenti di imprese pubbliche o private per singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di 25 anni alle dipendenze della stessa azienda o di 30 anni alle dipendenze di aziende diverse, oppure lavoratori italiani all'estero, senza l'osservanza dei predetti limiti di anzianità. L'accertamento dei titoli di benemerenza è svolto da una Commissione nominata e presieduta dal Ministro del Lavoro e composta dal presidente della Federazione nazionale Maestri del Lavoro d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale Lavoratori Anziani d'Azienda, da cinque funzionari designati dalla Presidenza del Consiglio e dai Dicasteri degli Esteri, Agricoltura, Industria, Lavoro, da sei membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria, da quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro.