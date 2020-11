Strade e piazze si svuotano nel giro di dieci minuti, a cavallo delle 22. Le poche auto che girano attorno a corso ed extramurale si diradano ad ogni giro di lancette. Rimangono accese solo le luci di quei pochi locali che continuano a fare consegna a domicilio. Il nostro viaggio durante il primo coprifuoco imposto dall'ultimo dpcm parte alle 21.45.

Munito di autocertificazione e telecamera inizio dall'extramurale. Le auto lungo il grande anello che circonda la città non sono poche, molte verosimilmente tornano a casa. Incrocio la prima gazzella dei carabinieri in pattuglia dopo due minuti. I lampeggianti blu ricompariranno altre due volte nel corso del giro di perlustrazione.

Sul corso qualcuno passeggia, altri affrettano il passo per rientrare. Mancano 5 minuti all'ora X e la città si sta lentamente spegnendo. Prima tappa a piedi, piazza Di Vagno. Oggi è venerdì e la serata non è così fredda. Normalmente il cuore della città sarebbe riempito dalle voci della movida e popolata dai ragazzi, magari seduti ancora all'esterno dei locali. Al loro posto solo luci arancioni.

Stessa sorte per piazza Sedile, insolitamente spettrale. A rompere il silenzio, ecco la voce di un esperto che viene dalla tv di qualcuno. Ovviamente parla di virus. La quiete ne amplifica la forza, tanto da entrare prepotentemente nell'audio del filmato.

Superato il varco di via Roma, si para davanti corso Mazzini. Le 22 sono superate da almeno 5 minuti e sembra che chi passeggiava fino a poco fa sia stato inghiottito nel nulla. La strada è deserta, se non fosse per un signore col cane e qualche ritardatario in auto. A dire il vero di automobilisti ne incrocio qualcuno ma, più passa il tempo, più scompaiono.

In piazza Cesare Battisti non c'è davvero nessuno, solo Garibaldi a guardia del palazzo di città. Mezz'ora prima, dal suo ufficio, il sindaco Corrado De Benedittis aveva aggiornato la città con i nuovi dati sui contagi. Il tempo di ritornare all'auto e dare un'occhiata sull'extramurale che si fanno le 22.30.

La rotonda che spezza via Aldo Moro di solito è circondata da auto che vanno e vengono da Trani, invece oggi è totalmente sgombra. Soltanto una la attraversa nei cinque minuti di appostamento. Mi sposto in via Faustina Kowalska dove più volte è stata segnalata la presenza di numerosi gruppi di ragazzi. 500 metri davanti a me un'auto della polizia di Stato, è diretta nello stesso punto.

Non c'è anima viva, né nello spiazzale davanti alla pompa di benzina, né in quello davanti alla casa famiglia, né nel parcheggio dell'Imbriani. Sono le 22.45 e mi dirigo all'imbocco di via Castel del Monte. Un mezzo della nettezza urbana spezza il monotono e leggero brusio.





Mi concedo un ultimo giro nel centro storico per raccontare in diretta l'inconsueto spettacolo della città nuda. Come mostrano quelle immagini alle 23 non c'è più nessuno, soltanto io e il silenzio.