Un corso triennale gratuito per diventare "Operatore della ristorazione"

L'Enap Puglia, agenzia formativa di Corato, organizza un corso triennale gratuito di istruzione e formazione professionale per "Operatore della Ristorazione, allestimento sala e somministrazione piatti e bevande".

Il corso è rivolto a giovani con licenza media ed età inferiore a 18 anni. Durerà complessivamente 3.200 ore e sono previsti momenti di lezione in aula, esercitazioni di laboratorio e stage presso hotel, villaggi turistici e bar della regione Puglia.

La frequenza è obbligatoria ed è prevista un'indennità di frequenza mensile fino a 100 euro, oltre a un rimborso spese viaggio per i mezzi pubblici utilizzati dai fuori sede. Le lezioni teoriche si svolgeranno, secondo le vigenti disposizioni Covid 19, on line e gli allievi riceveranno un tablet in dotazione.

È possibile iscriversi nella sede dell’En.A.P. Puglia in via Pavese 60 Corato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, oppure on line cliccando qui. Le iscrizioni scadono alle 12 del 19 novembre.

Per ulteriori informazioni tel. 080.3588130 - www.corato.enappuglia.net e le pagine Facebook o Instagram.