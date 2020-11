Assembrati e senza mascherina, tante le segnalazioni in città. Il sindaco: «I controlli ci sono»

La curva dei contagi s'impenna e a gran voce si chiedono maggiori controlli sul territorio. Sono tante le segnalazioni su Facebook, diverse quelle che arrivano in redazione che denunciano assembramenti più o meno massicci, accompagnati dal mancato uso della mascherina. Una delle tante riguarda alcuni spiazzali di via Santa Faustina Kowalska e via Santa Maria, dove spesso i protagonisti sono ragazzi under 20. Tra le zone interessate anche molte stradine a ridosso di corso ed extramurale.

Allora qual è la situazione in città? «I controlli ci sono - spiega il sindaco De Benedittis - da parte di tutte le forze dell'ordine. Polizia locale, polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza sono impegnati a presidiare il territorio elevando anche sanzioni. Nella riunione del Coc, alla quale hanno partecipato, ne abbiamo parlato ed è stato predisposto un potenziamento».

Intanto con il nuovo dpcm cambiano le regole, scatta il coprifuoco alle 22 e chiunque sarà beccato in giro oltre quell'ora potrà essere sanzionato con una multa che va dai 400 ai 1.000 euro. Il controllo oltre quell'orario è affidato principalmente a polizia di Stato e carabinieri ma la polizia locale, che chiude il servizio alle 22, potrà "allungarlo" attingendo alle ore di straordinario finanziate da un fondo erogato nei confronti del Comune di oltre 17.000 euro. Dovranno essere organizzati i turni cercando di utilizzare quelle ore intelligentemente, magari nel weekend.



Sulla polizia locale pesa come un macigno la forte e ormai nota mancanza di risorse. Pochi i vigili presenti e molto spesso impiegati anche nelle tante attività di cui il corpo si occupa. La positività di un agente ha senz'altro aggravato la situazione. «Noi ci mettiamo tutto l'impegno possibile - fanno sapere dal comando - e facciamo centinaia di piccoli e grandi interventi cercando di educare al rispetto di tutte le misure di sicurezza. Purtroppo non è facile e non possiamo essere ovunque».

E le sanzioni? Il dato nazionale parla dello 0.5% di multe e denunce sul totale di soggetti e attività controllate. Una linea morbida, più improntata al dialogo che trova riscontro anche a Corato sebbene non siano mancati interventi mirati come quello in una sala ricevimenti che ha portato all'interruzione di una festa - due settimane fa - con tantissimi partecipanti.

«Abbiamo preferito adottare la linea del dialogo e della comunicazione - chiarisce sul tema De Benedittis - soprattutto nei confronti degli operatori economici più colpiti verso i quali il Comune è assolutamente vicino. Per loro stiamo anche studiando forme di tutela e supporto come la rimodulazione degli orari della ztl».

«Rispettiamo da bravi cittadini le regole - conclude il sindaco con un appello - per quanto siano difficili e rigide da seguire. Dobbiamo avere un solo obiettivo: tutelare la salute pubblica dimostrando di avere senso di responsabilità».