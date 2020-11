Il nuovo dpcm slitta a venerdì. La Puglia è regione arancione

La Puglia è arancione. L'ha comunicato questa sera il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. Il premier ha illustrato anche il nuovo dpcm che slitta a venerdì per «consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività».

Il nuovo dpcm. La grande novità è rappresentata dalla divisione dell'Italia in tre zone - gialla (la più sicura), arancione (scenario di tipo 3) e rossa (scenario di tipo 4, la più grave) - a seconda del rischio contagio. La valutazione della zona di pertinenza sarà valutata attraverso una serie di 21 parametri oggettivi dal Ministero della Salute in concerto con i governatori regionali.

In tutto il Paese è stato introdotto un coprifuoco che va dalle 22 alle 5 del mattino. Si potrà circolare solo per comprovate esigenze lavorative, di studio o di salute. Salvaguardata la scuola: l'attività per la scuola dell'infanzia, l'elementare e le medie potrà essere svolta in presenza con obbligo di indossare la mascherina da parte degli alunni (salvo i bimbi al di sotto dei 6 anni). L'università adotterà la didattica a distanza tranne che per matricole e attività in laboratorio. In Puglia le sono attualmente chiuse le superiori, le medie e le elementari.

Il trasporto pubblico sarà limitato al 50% della capienza totale. Chiusi i centri commerciali nel weekend e nei giorni festivi. Stop anche a musei, mostre, sale bingo e crociere. Sospesi i concorsi pubblici, ad eccezione di quelli che interessano il personale sanitario.

Zone arancioni. Oltre alle regole nazionali, ci sarà la chiusura totale di bar, ristoranti, gelaterie e pasticcerie che potranno fare consegna a domicilio e asporto fino alle 22. Sarà vietato entrare e uscire dalle Regioni interessate e spostarsi in un Comune diverso rispetto a quello di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative, di studio o di salute.

Zone rosse. In questo scenario le regole sono ancora più aspre e si avvicinano ad un vero e proprio lockdown come quello della scorsa primavera. Sarà vietato uscire di casa salvo necessità e urgenza. Chiusi tutti i negozi tranne quelli che forniscono beni di prima necessità e barbieri/parrucchieri. Per quanto riguarda le scuole, vengono incluse nella didattica in presenza gli asili nido, le elementari e soltanto la prima media.

L'autocertificazione. Per potersi spostare nelle ore del coprifuoco o da un comune all'altro o da una regione all'altra - per comprovate esigenze lavorative, di studio o di salute - sarà necessario avere con sé l'autocertificazione (scaricabile qui).