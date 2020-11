Teatri chiusi, Patrizia Labianca: «Covid punta dell'iceberg. Vogliamo essere tutelati sempre»

Il 25 ottobre, il giorno precedente al dpcm che ha sancito la chiusura dei teatri, Patrizia Labianca è andata in scena con il suo monologo "Elettra, la madre guerra" al Piccolo di Bari. «Uno spettacolo dal retrogusto amaro - racconta - perché consapevole di essere l'ultima volta prima dell'arresto. Fa male essere considerati non essenziali. Oltre ad essere essenziale per chi ci lavora funga anche da ricovero, da ristoro, non solo dell'anima».

Il 24 novembre era previsto uno spettacolo a Ruvo con lei protagonista ma, il “Progetto Heroes” al momento è sospeso. «Rimarrò a casa a studiare, ad approfondire. Anche questo significa fare teatro. Si crede che il lavoro dell’attore sia circoscritto alla data dello spettacolo ma dietro c’è un mondo enorme fatto di formazione continua e ricerca».

Patrizia, attrice professionista che da anni calca palcoscenici e lavora con i più giovani nei laboratori teatrali, parte da un assunto quanto mai importante e raramente denunciato. «La chiusura del teatro è solo la punta dell'iceberg di un comparto culturale dimenticato dal punto di vista burocratico. I lavoratori dello spettacolo, in particolar modo gli attori, non sono tutelati. Cado e mi rompo una gamba? Non ho diritto alla malattia. Sono in attesa di un bambino? Niente maternità. Io ho recitato all'ottavo mese di gravidanza. Già De Filippo diceva che manca un albo degli attori professionisti. Ci danno un contributo di 1.000 euro ma che ce ne facciamo? Vogliamo tutele dallo Stato. Per fortuna ci sono le compagnie che ti accudiscono diventando grandi famiglie».

«Si chiede a gran voce la riapertura dei teatri ma, mi chiedo, a che serve avere teatri aperti e non avere il pubblico costretto a rimanere a casa? Paghiamo la Siae, i posti sono dimezzati, se gli spettatori non vengono che senso ha? Piuttosto riapriamoli alle scuole. ripristiniamo i matinée. Sono luoghi sicuri ed educativi e permetterebbe alle scuole di "smistare" i ragazzi».

Il pubblico, secondo l'attrice coratina, dovrebbe essere il vero motore propulsore della protesta. «In Italia sono i teatranti a esigere che si apra e non il pubblico. Dovrebbe essere il contrario. Il teatro è come l’acqua: incolore, inodore e insapore ma quando hai sete ti rendi conto della sua importanza. Ecco, mettiamo nelle condizioni il pubblico di esigere la riapertura. Uno stop silenzioso da parte degli addetti ai lavori farebbe più rumore».

E l’ampia offerta di tv e web che possono proporre tanti contenuti registrati restando seduti a casa? «Non è la stessa cosa. Non hai il respiro della sala, ascoltare la risata sommessa del tuo vicino o il singhiozzare di un altro. Quando il sipario si chiude, hai la possibilità di discuterne. Andare a teatro significa informarsi sul cast, comprare il biglietto, uscire di casa e recarsi sul posto. Non è spingere un tasto sul telecomando».