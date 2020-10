Commemorazione dei defunti: bus navetta e orari di apertura estesi al cimitero

Bus navetta e orari di apertura estesi per la commemorazione dei defunti. Da oggi, sabato 31, fino a martedì 3 novembre, il cimitero resterà aperto dalle 8 alle 17.

In più, nelle giornate di domenica 1 e lunedì 2 novembre, il Comune ha predisposto un un bus navetta gratuito per il cimitero. Percorsi e orari del servizio sono consultabili cliccando qui.



Il 2 novembre alle 9, infine, l'amministrazione comunale deporrà nel cimitero una corona di fiori in memoria di tutti i defunti.



«La Commemorazione dei Defunti ci fa riflettere sulla provvisorietà della nostra esistenza» scrive il sindaco Corrado De Benedittis. «La pandemia in corso, d'altro canto, evidenzia che i sistemi sociali ed economici in cui ci ritroviamo a vivere, sono quanto mai instabili e tutt'altro che definitivi.



Un pensiero particolare va alle vittime del Covid-19 e, più in generale, a tutti e tutte coloro, nostri concittadini, che in quest'anno ci hanno lasciato; a chi ha perso la vita in giovane età; a chiunque nel mondo è deceduto in circostante violente e tragiche. La consapevolezza che siamo uomini e donne fragili ci aiuti a dare il giusto peso alle cose».