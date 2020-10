Chiusura alle 18, le tante anime della ristorazione: «Navighiamo a vista»

Passeggiando per le strade della città, soprattutto nel centro storico, sembra di assistere al lockdown di marzo. Piazza Divagno è deserta, così come piazza Sedile. Due dei luoghi più frequentati e che ospitano tanti locali. Immagine che stride con quella di un mese fa.

Si naviga a vista, come a marzo. Perché i contagi aumentano vertiginosamente e, di pari passo, si susseguono i dpcm che, progressivamente hanno limitato le attività della ristorazione a rimanere aperte fino alle 18 concedendo asporto e consegna a domicilio anche nelle ore serali. Il minimo comune denominatore di un settore che ha diverse declinazioni - dal bar al ristorante, dal locale frequentato dai giovani alla pizzeria - è proprio l'incertezza e l'avvicinarsi del Natale rende nebuloso il futuro.

Fermo restando che a perdere sono tutte le tipologie di attività, ci sono differenze sostanziali tra le varie anime della ristorazione. Resistono i bar che hanno come core business la caffetteria anche se la chiusura delle scuole, se si protrarrà, potrebbe arrecare un danno non indifferente.

Chi meglio ha potuto adattarsi ad un mercato che si è forzatamente spostato dal posto a tavola verso il delivery sono state le pizzerie. La pizza è un prodotto che difficilmente si cucina a casa e che in molti mangiano almeno una volta a settimana. Anche se mangiarla in pizzeria ha tutto un altro sapore, tanti non vi rinunciano.

Discorso simile può essere fatto per chi offre nel menù panini e altri prodotti di rosticceria mentre la situazione è più complessa per i ristoranti. Un primo o un secondo può essere cucinato a casa e rischia di perdere "appeal" nella consegna. Eppure c'è chi prova ad affrontare questa sfida pensando a nuovi approcci come i ragazzi del Mulo Cojone che hanno riaperto a inizio ottobre dopo essere rimasti chiusi dal 9 marzo. «Proporremo dei piatti unici, difficilmente replicabili a casa, con ingredienti capaci di tenere la cottura durante il trasporto. Stiamo studiando tanto per affrontare questa pandemia».

Oltre al delivery e all'asporto si punterà a rafforzare l'offerta durante le ore diurne. «Stiamo pensando di aprire a pranzo nel weekend, cosa che non abbiamo mai fatto prima - spiegano dalla pizzeria La Comida - per permetterà a chi ama gustare la pizza seduto a tavola di poterlo fare». Come loro tanti che non avevano mai aperto a mezzogiorno. È il caso di diversi locali notturni che opteranno per l'aperitivo di sabato e domenica.

Uno degli interrogativi che l'intero settore si pone è se sia meglio un lockdown di un mese per poter lavorare a pieno regime durante le feste natalizie o continuare così, cercando di portare a casa qualcosa. Anche qui la risposta è soggettiva e varia da ristoratore a ristoratore. «Queste misure ci penalizzano fortemente. - spiegano i titolari del MaPerò - Abbiamo perso circa il 90% degli introiti che facevamo normalmente perché lavoriamo solo sulla caffetteria e c'è stato anche un drastico calo dei pranzi in settimana. Tenere aperto a queste condizioni un locale così grande e con tanti dipendenti non è facile. Siamo preoccupati e dispiaciuti soprattutto per loro».

Anche Massimo Procacci dell'omonimo ristorante è sfiduciato. «Il nostro prodotto non è adatto ad asporto e delivery e dobbiamo cercare di lavorare il più possibile a pranzo ma la gente ha paura. La prima cosa che ci chiedono quando prenotano è se abbiamo spazio in sala per garantire il distanziamento. Speriamo di poterci riprendere a Natale».

Intanto il Governo ha varato il decreto ristori. Il 150% in più rispetto al contributo ricevuto nello scorso lockdown per gelaterie e bar senza cucina. 200% per ristoranti e pizzerie. Una cifra che spesso non basta a coprire le perdite di questa lunga corsa a ostacoli della quale non si vede il traguardo.