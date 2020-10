​“Scuola per tutti”, la Croce Rossa​ consegna materiale scolastico alla Caritas di Corato​

Ormai un mese fa, la Croce Rossa Italiana ha avviato la campagna di raccolta di materiale scolastico da destinare alle famiglie più bisognose individuate attraverso il Social Market Solidale di Molfetta, all’Emporio Solidale LegAmi di Ruvo di Puglia e alla Caritas di Molfetta, Terlizzi, Ruvo e Corato.

«Ora siamo alle fasi conclusive della campagna e sono stati consegnati i primi materiali tra cui centinaia di quaderni, penne, gomme, tempera matite ed anche zaini. Ringraziamo ancora una volta tutte le cartolerie del territorio che hanno deciso di aderire alla nostra iniziativa» commentano dalla Croce Rossa.



«Il nostro impegno è svolto affinché, in un periodo come quello attuale, chi è in difficoltà sociale oltre che economica, non si senta ancora più solo! Proprio per questo, riparte anche quest'anno il progetto “Natale per tutti”. L’obiettivo è duplice: promuovere l’inclusione sociale combattendo ogni forma di pregiudizio e discriminazione, favorendo la partecipazione attiva e completa di tutta la cittadinanza ma anche ridare vita, ma soprattutto valore, a tutti quei giocattoli che con il passare del tempo si accumulano nelle case e non si sa cosa farsene o come disfarsene.

Negli anni, grazie al passaparola e alla pubblicità attraverso i canali social, centinaia sono state le persone che ci hanno sostenuto e consegnato giocattoli in buono stato, e che hanno permesso ai volontari di rispondere a tutti i diversi bisogni che via via sono emersi. Durante le feste natalizie, i volontari consegneranno i doni in tutta sicurezza, dopo averli opportunamente igienizzati, ai bambini delle famiglie del territorio che più ne hanno bisogno».

Per informazioni su come e dove donare o per diventare punti di raccolta, è possibile contattare i seguenti recapiti: corso Margherita, 3 - Cellulare 334.1485770 - Email molfetta.sviluppo@cri.it - Pagina Facebook https://www.facebook.com/crimolfetta/ ; www.crimolfetta.com