Quattro progetti per i giovani in memoria di Chiara Simeone: i frutti di “Luce Chiara”

Sono già passati cinque anni da quando Chiara Simeone la lasciato questo mondo per raggiungere quello della luce eterna. Un lustro, come si è soliti dire.

L’associazione nata in suo nome, “Luce Chiara”, ha perseguito proprio lo scopo di “dare lustro” alla memoria dell’amata insegnante dell'Ipc Tandoi; una donna che ha speso la sua vita per creare nuove opportunità per i suoi studenti e per i giovani più in generale, innamorata dell'arte, della cultura e dei viaggi.

«Dare speranze concrete ai giovani ed ai malati oncologici»: questo è stato lo scopo con cui è stata costituita l’associazione. Chiara Simeone infatti, come molti ricorderanno, ha combattuto la sua lotta contro il cancro affiancando alle cure canoniche le terapie olistiche e un serio cammino spirituale.

In questi cinque anni “Luce Chiara” ha raccolto dei fondi e adesso ha deciso di metterli a disposizione delle associazioni locali perché possano “tradursi” in quattro progetti concreti per i giovani.

«Il primo progetto - spiega Alba Tandoi, referente di "Luce Chiara" - nasce in collaborazione con Ma Amba Academy, una scuola nazionale di naturopatia, medicina olistica, medicina non convenzionale, scienze yogico meditative e scienze energetiche: sarà un percorso di sensibilizzazione umana dei giovani alla consapevolezza di sé in relazione all’ambiente, agli avvenimenti ed alle relazioni. I ragazzi dell’istituto “Tandoi” che si mostreranno realmente interessati potranno seguire gratuitamente un corso professionalizzante che aprirà loro anche delle concrete possibilità lavorative».

Il secondo progetto – non certo in ordine di importanza – sarà quello organizzato con Teatri Di.Versi e Teatrificio22: saranno istituire delle borse di studio “sospese” nell’ambito del teatro, della musica e della danza, destinate ad allievi di fasce sociali svantaggiate che abbiano un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.

L’idea è quella di offrire a ragazzi in età adolescenziale la possibilità di studiare discipline attraverso le quali apprendere un’arte, conoscersi meglio, conquistare la fiducia in stessi e sperare in un futuro scritto con le proprie mani.

Continuerà, inoltre, la collaborazione con la mostra d’arte “Il Pendio” organizzata dalla Pro Loco “Quadratum”: la famiglia Simeone, come già fa da diversi anni, garantirà altre borse di studio e targhe premio ai giovani artisti del Mezzogiorno d’Italia.

E poi, dulcis in fundo, “Luce Chiara” sosterrà “Komorebi”, la manifestazione organizzata dall'associazione nata in memoria di Francesco Ludovico Tedone, il giovanissimo studente coratino che ha perso la vita nella tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016.

“Komorebi” in giapponese significa “luce del sole che filtra attraverso i rami degli alberi", un concetto in perfetta sintonia con lo spirito dell’associazione dedicata a Chiara Simeone: quella luce rappresentata da Francesco, dall'arte e dai sogni. Quella è, e sarà, anche “LuceChiara”.