Contagio al Cifarelli, la Campione: «Agito tempestivamente ma il problema è anche organizzarsi»

Come scrivevamo lunedì, il Cifarelli ha fatto registrare il suo secondo caso Covid dopo quello avvenuto lunedì 28 settembre, primo giorno di scuola. Per la dirigente Maria Grazia Campione, è stato il quarto caso da gestire perché anche quelli dell'asilo Madonna Pellegrina e dell'asilo Giovanni Paolo II fanno capo al comprensivo.

«Sicuramente non è una situazione facile. - spiega la Campione - Noi abbiamo agito tempestivamente una volta ricevuta la segnalazione, siamo sempre in contatto con il dipartimento sanitario. Abbiamo subito avvisato alunni e docenti della classe interessata e provveduto alla sanificazione con la ditta specializzata. Abbiamo anche attivato immediatamente la didattica a distanza».

La problematica legata ai contagi nelle scuole non si esaurisce con la chiusura delle classi e l'isolamento di alunni e docenti. «Ci sono altre criticità che noi dirigenti ci ritroviamo ad affrontare. - commenta Maria Grazia Campione - Una di queste è la sostituzione dei docenti che finiscono in isolamento. Il reperimento dei supplenti non è immediato e, a volte, siamo costretti a chiedere ai maestri in servizio di coprire - nelle loro giornate libere - le ore nelle altre classi non colpite dal covid. Ce la stiamo mettendo tutta per garantire ai ragazzi il diritto allo studio».

Oltre al lavoro organizzativo c'è anche quello psicologico. «Non perdiamo mai il contatto emotivo con i bambini. Abbiamo scritto una lettera ai genitori e lasciato dei messaggi ai bambini per non farli sentire soli. Ne approfitto per ringraziare le famiglie che ripongono fiducia nella nostra macchina organizzativa».