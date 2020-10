Misure anti Covid, al Comune di Corato oltre 17.000 euro per i controlli della polizia locale

I dati Covid s'impennano, non solo a livello nazionale ma anche a livello locale. Ieri in Puglia il record di 590 contagi in 24 ore, un numero mai toccato in precedenza. Corato, al momento, conta 63 attualmente positivi, di cui 5 ricoverati in ospedale.

Nella riunione del Coc - il centro operativo comunale - tenutasi giovedì mattina, si è evidenziato come l'indice di rischio è di 1,2, pericolosamente vicino alla soglia d'allerta fissata a 1,5. Il sindaco De Benedittis, a più riprese, ha confermato di essere fortemente orientato a salvaguardare le attività commerciali, affidandosi al senso di responsabilità degli esercenti che devono adottare pedissequamente le misure anti-Covid e a maggiori controlli.

Su quest'ultimo tema, ieri sera De Benedittis ha pubblicato una nota sul suo profilo Facebook, comunicando lo stanziamento di 17.767,03 euro in favore del Comune di Corato che saranno utilizzati per rafforzare i controlli della polizia locale in città. In particolar modo verranno garantiti turni straordinari per poter assicurare una maggior presenza sul territorio comunale.