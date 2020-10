Gelate 2018, Assoproli: «I Comuni accelerino iter per i pagamenti alle aziende agricole»

«I Comuni accelerino le istruttorie burocratiche per consentire alle aziende agricole di ricevere, nel più breve tempo possibile, i contributi già stanziati per i danni causati dalle gelate del febbraio 2018».



È quanto chiede ufficialmente il Presidente della OP Assoproli, Pasquale Mastrandrea, con una nota inviata a tutti i Comuni della provincia di Bari.

«Sarebbe importantissimo per gli agricoltori ricevere finalmente, dopo oltre due anni, questi contributi, che ristorano solo in parte gli enormi danni subiti due anni fa - ha dichiarato il Presidente Mastrandrea -. In un momento così difficile e incerto, a causa della pandemia e del mercato difficile, la burocrazia deve essere un’alleata delle aziende agricole».

Il Comune di Bitonto, chiudendo nei giorni scorsi l’istruttoria con la firma della determina che servirà ad erogare a 440 aziende poco più di 500mila euro complessivi, è stato il primo a completare le procedure.

«Ci auguriamo che anche le altre amministrazioni comunali seguano il virtuoso esempio di Bitonto per regalare una boccata d’ossigeno importante alle aziende che sono il motore dell’economia del territorio» ha concluso Mastrandrea.