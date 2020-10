Studenti dell'artistico al sindaco: «Impossibile differenziare le entrate senza trasporto pubblico»

Mentre i contagi aumentano, il nodo cruciale per la scuola resta sempre quello legato ai trasporti. Di questo hanno discusso in un incontro che si è svolto presso il liceo artistico “Federico II, stupor mundi”, i rappresentanti degli studenti, il dirigente scolastico Savino Gallo, il neo sindaco Corrado De Benedittis e i docenti Mariella Capobianco ed Eliseo Tambone.

La situazione è particolarmente sentita in questa scuola a causa dell’alto numero di studenti pendolari che la frequentano: 156 arrivano da Andria, 24 da Barletta, 70 da Bisceglie, 16 da Bitonto, 37 da Terlizzi, 46 da Ruvo, 60 da Trani, 5 da Molfetta, 13 da Minervino, e uno da Giovinazzo, Gravina, Modugno, Palo e Binetto.

«Siamo convinti che la scuola si fa a scuola, in presenza (benché disponibili ad eventuale ricorso ad ore complementari di dad) e che le scuole pubbliche sono luoghi sicuri, in virtù del lavoro estivo della messa in sicurezza degli ambienti» commentano i rappresentanti d’istituto degli studenti Luca Ignomeriello, Sofia Sforza, Maria Teresa Taffini e Mirko Petruzzelli.

«Per questa ragione la scuola non può farsi carico della insufficienza dei servizi di trasporto carenti ed inosservanti delle norme sulla sicurezza ed anti covid. Per offrire una soluzione al problema, la nostra scuola sta organizzando entrate ed uscite differenziate tra le 8 e le 9. Con l’ultimo Dpcm del 18 ottobre 2020, che decreta tassativamente l’entrata alle 9, ci troviamo nella paradossale situazione di differenziare le entrate tra le 9 e le 10, ore nelle quali non è più garantito il trasporto pubblico.

L’invito rivolto al sindaco è di intervenire, quanto prima, presso le autorità competenti per la risoluzione del problema e garantire così il nostro diritto allo studio. I rappresentanti d’Istituto, augurandogli un buon lavoro, ringraziano il Sindaco per aver risposto tempestivamente al nostro invito, solo poche ore dopo il suo insediamento ufficiale».