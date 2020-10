Uno studente positivo all'Itet Tannoia. La dirigente Tarantini: «Situazione sotto controllo»

Un caso positivo all'Itet Tannoia. Lo conferma Nunzia Tarantini, dirigente dell'istituto, all'indomani della scelta di sospendere le lezioni in presenza fino al 24 ottobre. «È stato accertato dal dipartimento di prevenzione - spiega - un caso positivo al SARS Cov 2 tra gli studenti. Il contagio non è avvenuto a scuola».

I compagni di classe e i docenti che sono entrati in contatto con lo studente sono stati messi in isolamento fiduciario come vuole la prassi. «Si è proceduto ad adempiere alle procedure previste dal protocollo per la gestione di un caso positivo nella scuola e, nelle more, si è disposta la didattica digitale integrata per tutta la settimana per tutte le classi».

«Abbiamo scelto di sospendere le lezioni in presenza per tutti gli alunni - continua la Tarantini - perché nei prossimi giorni effettueremo una sanificazione completa ed accurata della scuola da parte di una ditta specializzata. Non sarà trattata soltanto l'aula che si trova al terzo piano dell'edificio ma tutti gli ambienti comuni dove il nostro studente potrebbe essere passato».

In questi giorni verrà sfruttata ancor di più la didattica digitale integrata, come riportato anche nel capitolo scuola del dpcm che dovrà essere rispettato da mercoledì. A dire il vero l'Itet, dall'inizio dell'anno, ha adottato un piano didattico che prevede quasi la metà delle ore in presenza e l'altra metà a casa, proprio per non congestionare troppo l'istituto. «Questi giorni capiremo come organizzare il lavoro anche alla luce dell'ultimo decreto», dice la dirigente.

«La situazione - conclude Nunzia Tarantini - è nel complesso tranquilla e sotto controllo».