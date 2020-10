Primo soccorso, per l'Avis una giornata di formazione con l'associazione "Due mani per la vita" Copyright: Avis Corato

L’Avis Corato, che da anni si occupa del benessere dei cittadini, ha organizzato, con il sostegno di Avis Giovani, il corso BLS/D in collaborazione con l’associazione Due Mani Per La Vita-Corato.



Il corso si è tenuto il 18 ottobre scorso presso la “Polinfunzionale Sercorato”, in via San Magno, per rendere note ai soci donatori le manovre di primo soccorso secondo le linee guida internazionali.

La definizione BLS/D deriva dalla tecnica del “Basic Life Support” che comprende la rianimazione cardiopolmonare su adulti, bambini e lattanti con l’aggiunta della procedura di defibrillazione.

«La mission di Avis Corato è sempre stata quella di avvicinare la popolazione alla donazione e di coinvolgere i soci nella vita associativa - spiegano dall'associazione - anche attraverso la partecipazione a questi corsi formativi che promuovono la cultura alla solidarietà umana, la cittadinanza attiva e l’aiuto del prossimo. L’impegno che l’Avis attua nella promozione di questi corsi, fa sì che la nostra città abbia altri giovani “angeli” capaci di utilizzare i nuovi dispositivi di defibrillazione sparsi nel centro del nostro paese».