Sono stati consegnati ieri mattina alla scuola Tattoli, i tablet acquistati grazie alle iscrizioni della special edition di "Corri Colora Vinci". Un'edizione speciale perché corsa "in solitaria" a causa delle misure anti-covid e che ha riscosso un enorme successo, con 400 adesioni.

Contestualmente è stata premiata con un monopattino Ornella Tarricone, vincitrice del contest. Gli iscritti dovevano indossare la maglietta ufficiale arancione e scattarsi un selfie. Le foto sono state pubblicate in una galleria fotografica della pagina facebook di CoratoLive.it che, insieme a Lo Stradone, è media partner dell’iniziativa. L'hanno spuntata Ornella e il suo cane Lucky con ben 529 like.

Presenti alla premiazione, oltre alla padrona di casa e dirigente del Tattoli-De Gasperi, Maria Grazia De Simone anche i genitori di Vincenzo Lops, l'agente di Polizia deceduto due anni fa per un incidente stradale e al quale l'evento è dedicato, Francesco De Robertis per Bike mobile, Francesco Roselli per Simfonia e gli organizzatori: Nicola D'Introno, presidente del Cral Asipu e Savino Castrigno, presidente della Gsd Atletica Amatori. L'iniziativa è stata supportata anche dalla Samb.

«Ringrazio tutti. - commenta la De Simone - In questa situazione emergenziale è importantissimo fornire e garantire a tutti equità e possibilità di studio attraverso i device donati, soprattutto per le fasce di studenti più sfortunate. Ancora più bello vedere come il dolore non irrigidisce ma dà frutti di gioia e generosità».