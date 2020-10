Il dpcm firmato martedì scorso potrebbe non essere l'ultimo giro di vite nei confronti della movida. L'attuale decreto impone la chiusura dei locali alle 24 e vieta la consumazione di cibo e bevande, in piedi al di fuori degli esercizi, dalle 21. Il comitato tecnico scientifico sta monitorando il numero di contagi e dovrebbe, nei prossimi giorni, consigliare nuove restrizioni al Governo come la chiusura anticipata alle 22.

In attesa del weekend, primo test per capire come bar, pub, pizzerie e ristoranti si adatteranno a queste nuove misure, i pareri degli esercenti coratini disegnano un quadro abbastanza chiaro. Molto penalizzate saranno le attività che non hanno posti a sedere e che fanno asporto. Chi fa servizio ai tavoli dovrà ricalibrare gli orari sperando che l'utenza faccia altrettanto, magari andando a cena prima.

La chiusura anticipata alle 22, rimbalzata sugli organi d'informazione come possibile misura da introdurre nel prossimo dpcm, spaventa parecchio. Il rischio è quello di perdere buona parte della clientela, soprattutto i più giovani che stanno tornando ad affittare piccoli locali dove passare le serate invernali, vanificando gli sforzi fatti per adeguarsi ai protocolli anti-covid.

Intanto ieri si è tenuta una riunione indetta da Ci.Bevan.Do, associazione di categoria che raccoglie buona parte di bar e ristoranti della città. Presente anche il sindaco Corrado De Benedittis che ha ascoltato le richieste degli esercenti su temi caldi come quello dei controlli da parte della polizia locale e le responsabilità che i gestori hanno sugli assembramenti oltre la porta del locale.

Per approfondire il tema, con Anita Iurilli, vice presidente dell'associazione, abbiamo fatto il punto della situazione facendoci spiegare bene cosa prevede il dpcm e quali sono le idee emerse dalla riunione.