Il coratino Flavio Mastrototaro vince il concorso in magistratura

Corato torna ad annoverare un concittadino che vince il concorso in magistratura. Ci è riuscito Flavio Mastrototaro, 30 anni a dicembre che ha superato la selezione lo scorso settembre.

Diplomatosi al Liceo Classico Oriani, si è laureato all'Università di Bari prima di tentare il concorso seguendo anche dei corsi di preparazione.

Oltre al concorso in magistratura, Mastrototaro ha superato quello dell'avvocatura di Stato nel 2019. Un concorso ancor più difficile per il numero esiguo dei posti disponibili. In tutta Italia sono poco più di 400 gli avvocati di Stato e l'ultima selezione metteva a disposizione soltanto dieci posti.

Tra qualche mese Flavio Mastrototaro dovrà scegliere quale strada intraprendere, se quella da avvocato di Stato o da magistrato. Nel secondo caso lo attende il tirocinio obbligatorio, utile anche per capire in quale "ramo" della magistratura collocarsi. «Sicuramente sceglierei il penale. - confessa - Non c'è niente di più bello che essere pagato per rendere giustizia. È questo l'imperativo che mi ha guidato in questo percorso».

Il traguardo raggiunto serba una dedica speciale. «Lo dedico a mia madre - racconta - che è stata determinate per la mia scelta. Inizialmente ero iscritto ad economia e lei percepì che non era la strada giusta spingendomi a preferire giurisprudenza. Accadde dieci anni fa. Poco dopo aver cambiato percorso di studi, venne a mancare. Il suo è stato una sorta di lascito, un segno del destino».

Mastrototaro succede a Felice De Benedittis, diventato magistrato nel 2014 e ora sostituto procuratore presso il tribunale di Palermo. Prima di loro c'erano riusciti recentemente Giuseppe Craca nel 2011 e Giuseppe Sciscioli nel 2009.