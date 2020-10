Raddoppio ferroviario, chiuso per tre giorni il passaggio a livello di via Giappone

Proseguono i lavori del raddoppio ferroviario tra Corato e Andria. Nei prossimi giorni, ad essere interessato dalle opere in questione sarà il tratto in corrispondenza del passaggio a livello di via Giappone.

Per questo motivo, «al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in condizione di sicurezza, sia per chi lavora sia per gli utenti della strada», come si legge in una ordinanza dirigenziale emessa dal Comune di Corato, dal 20 al 22 ottobre - e comunque fino al termine dei lavori - via Giappone verrà chiusa al traffico veicolare in corrispondenza del passaggio a livello che conduce verso la Strada Esterna Via Vecchia Trani.

I residenti e coloro che dovranno raggiungere le attività industriali e commerciali della zona, sono invitati ad utilizzare il percorso alternativo che transita da via Gigli, via Trani, sp. 378 e Strada Esterna Via Vecchia Trani.