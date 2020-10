Il palazzo di piazza Cannizzaro non c'è più, abbattuto lo stabile Copyright: n.c.

È rimasto solo un cumulo di macerie lì dove, fino a martedì, sorgeva il palazzo di piazza Cannizzaro, noto per essere stato abbandonato nove anni fa e per tutto questo tempo rimasto lì, puntellato e lasciato all'incuria.

Del percorso che ha portato lo stabile dall'evacuazione alla demolizione ne avevamo parlato domenica scorsa.

Rimangono le fotografie, a loro modo storiche, del cambio di fisionomia di una delle piazze storiche della città.

Continua a essere interdetta la circolazione fino al 21 ottobre sulle quattro strade che circondano il palazzo, ovvero via Mascagni, via Giotto, via Paisiello e piazza Cannizzaro.