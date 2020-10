Liberato Padre Maccalli, la gioia di Legambiente

Il circolo coratino di Legambiente, intitolato ad Angelo Vassallo, saluta con soddisfazione la liberazione di Padre Maccalli, rientrato tre giorni fa in Italia dal Mali dopo un sequestro durato oltre due anni. Padre Maccalli era stato a Corato nel 2009.



«Caro Padre Gigi, siamo contenti della tua liberazione!» scrivono da Legambiente Corato. «Quasi venticinque mesi, 752 giorni in un vortice di sentimenti che ha coinvolto tutti: la tua famiglia, la tua congregazione religiosa la SMA - Società Missioni Africane, non solo i religiosi ma tutti coloro che ti conoscono e ti apprezzano. È stata data come prima notizia la liberazione della francese Sophie Pétronin, operatrice umanitaria, da quasi 4 anni in mano ai jihadisti, e del politico maliano Soumaïla Cissé, rapito a Gao lo scorso marzo, poi della tua liberazione e di quella di Nicola Chiacchio.

Lo abbiamo sperato, condiviso, operato a distanza con gli strumenti della condivisione e per chi ci crede, nella preghiera in collaborazione con la zona Pastorale san Cataldo nella persona di don Peppino Lobascio. Un collegamento utilissimo è stato padre Mauro Armanino, che opera in Niger, il quale ci informava della situazione e sperava alzando la voce al cielo tenendo viva nei cuori della gente la restituzione di un confratello e di un amico sincero. Immaginiamo la sofferenza silenziosa e attiva dei tuoi fratelli, in modo particolare, di padre Walter che conosce la realtà missionaria con le sue varie difficoltà. Il tuo rapimento nel settembre 2018 ci aveva lasciato senza parole!

Ci ricordiamo della tua presenza qui a Corato il 2 settembre 2009 in piazza Cesare Battisti sul tema “L’acqua un bene prezioso”: il circolo di Legambiente, insieme con Caritas cittadina e gli scout ASCI - esploratori e guide d’Italia, abbiamo animato la piazza con tende e stands, materiale equosolidale, opuscoli informativi sulle principali tematiche ambientali e di solidarietà, oltre alla raccolta firme per la petizione contro il nucleare. Il giorno successivo, invece, presso la sala della biblioteca comunale “Matteo Renato Imbriani”, abbiamo avuto un incontro sul tema "L’esperienza in Niger” con te padre Gigi, in collaborazione con la Caritas Cittadina, Aldo Fusaro, già Presidente Legambiente Corato, Padre Vito Girotto, missionario SMA e Giacomo Pedone, già caposcout Asci di Corato. Nel corso di quell’incontro furono mostrate immagini del progetto di costruire pozzi in Niger.

Si parlò dell’economia di sussistenza di quel Paese, di come la solidarietà poteva costruire qualcosa di buono e positivo e del ruolo dell’economia agricola nella realtà africana. Ci ha fatto piacere apprendere dalle Agenzie Stampa della tua liberazione. Ringraziamo anche noi tantissime persone che si sono impegnate in ogni luogo e in varie forme, all’Unità di crisi del Ministero degli Affari Esteri che in questi due anni sono stati vicini, soprattutto ha sostenuto la famiglia, che ha operato con intelligenza ed efficacia per questa liberazione.

Abbiamo appreso che siete atterrati alle 13,49 all'aeroporto di Ciampino, a Roma, l'aereo militare con a bordo Padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali. Un abbraccio per entrambi e la vicinanza di un’associazione solidale con tutti coloro che ne hanno bisogno».