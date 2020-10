“Corri colora vinci” taglia il traguardo: sabato la consegna dei premi

Sabato prossimo, 17 ottobre, la speciale edizione 2020 di “Corri colora vinci” taglia il nastro del traguardo: alle 10, nella scuola “Tattoli”, verranno consegnati sia il primo alla vincitrice del concorso che i tablet.

Quest’anno, a causa delle restrittive norme anti covid, i partecipanti hanno gareggiato “in solitaria” indossando la maglietta della gara e inviando una foto: tutte le immagini sono state pubblicate in una galleria fotografica della pagina facebook di CoratoLive.it che, insieme a Lo Stradone, è media partner dell’iniziativa. Ad aggiudicarsi il premio, un monopattino elettrico, è stata Ornella Tarricone con 529 like: nella sua foto c’era anche un concorrente speciale, il suo cane Lucky.

Ad iscriversi all’iniziativa organizzata dal Cral Asipu e Gsd Atletica Amatori con il supporto della Samb sono stati in 400: «Un numero che ci rende orgogliosi - spiega Nicola D'Introno - perché siamo riusciti a superare tutti insieme l'ostacolo del coronavirus tenendo vivo il ricordo di Vincenzo Lops e la piccola tradizione che vogliamo proseguire con questo evento».

Alla premiazione saranno presenti i parenti di Vincenzo Lops, l'agente di Polizia deceduto due anni fa per un incidente stradale, Francesco De Robertis per Bike mobile, Francesco Roselli per Simfonia e la dirigente dell’istituto comprensivo “Tattoli-De Gasperi”, Maria Rosaria De Simone.