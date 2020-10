Calca sui pullman, gli studenti pendolari: «Più mezzi e più orari per viaggiare in sicurezza» Copyright: n.c.

Crescono i contagi e cresce anche la necessità di sottolineare un problema che, già attraverso le parole di Savino Gallo, dirigente del Liceo Artistico di Corato, era stato evidenziato in un nostro articolo.

«Ci hanno segnalato che, per alcune direttrici, - commentò Gallo - gli autobus sono stracarichi e questo porta a ritardi da parte degli studenti. È un problema che io non posso risolvere perché di competenza regionale. Toccherà a loro ampliare il numero di mezzi perché sicuramente le aziende di trasporti non se ne faranno carico». Ovviamente le difficoltà appartengono sia agli studenti che viaggiano verso Corato sia ai tanti coratini che studiano fuori.

Le linee guida che il Governo aveva dato a inizio anno scolastico sul tema parlavano di una capienza massima all'80% rispetto quella canonica dei mezzi, dell'adozione di separatori e igienizzanti sul pullman e della distanza minima di un metro da osservare sul pullman ma anche sul marciapiede per l'attesa e la salita. Dalle foto, invece, sembra che soprattutto quest'ultima misura non sia sempre adottata e che, a proteggere i ragazzi, ci sia soltanto l'uso della mascherina.

A tal proposito, qualche giorno fa una studentessa andriese aveva scritto una lettera, facendosi portavoce dei tanti compagni che viaggiano anche in direzione Corato. «Ci sono linee che non solo non assicurano il distanziamento sociale tra pendolari, ma neanche i posti a sedere, e, per questo, si è costretti a viaggiare in piedi e addossati. Se il contagio non si previene sui mezzi, a che serve “impacchettare” le scuole di polipropilene?»

«Noi studenti pendolari - continua la studentessa - chiediamo, esigiamo maggiore sicurezza, che si potrebbe avere aggiungendo mezzi per le tratte e gli orari più frequentati: eviteremmo di addossarci sulla porta del pullman o direttamente su questo, perché “tanto ne arriva un altro” (e magari arriva sul serio) . Non dovrebbe essere un fattore da sottovalutare quello degli spostamenti sui mezzi pubblici. Come viaggiamo noi studenti, viaggia anche chi lavora o chi si sposta per necessità e si parla di persone comprese in una fascia d’età più a rischio.

«Nello specifico, chi viaggia su linee che comprendono Andria-Barletta-Corato - e questo non è un problema nato 20 giorni fa, né riguarda solo queste tratte - sono ormai 5 anni che fa a gara per accaparrarsi un posto sul pullman per tornare a casa. Ovviamente la richiesta è ancor più stringente ora per il fattore Covid. Vogliamo la sicurezza - conclude - ed è su questa che bisogna investire».