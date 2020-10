Palazzina di piazza Cannizzaro, dopo 9 anni via ai lavori di demolizione

Cominceranno domani, 12 ottobre, i lavori di demolizione dello stabile di piazza Cannizzaro che da 9 anni è puntellato perché a rischio crollo. L'abbattimento della palazzina sarà effettuato da una ditta privata.

Il palazzo fu sgomberato e messo in sicurezza nel 2011, pochi giorni dopo la tragedia di Barletta che portò alla morte di cinque donne. Il Comune di Corato si attivò subito creando una commissione composta da professionalità individuate nell’ambito della struttura comunale, per la valutazione degli immobili a rischio per la pubblica e privata incolumità.

Negli anni i residenti della zona, anche con lettere indirizzate a Palazzo di Città, si sono spesso lamentati per la sporcizia all'interno del recinto costruito attorno ai puntelli

Intanto il Comune di Corato, con una delibera, ha sospeso la circolazione dal 12 al 21 ottobre sulle quattro strade che circondano il palazzo, ovvero via Mascagni, via Giotto, via Paisiello e ovviamente piazza Cannizzaro.