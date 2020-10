Nella parrocchia Sacro Cuore ​“Un Rosario lungo 24 ore”

“Un Rosario lungo 24 ore”. È l’iniziativa di preghiera della parrocchia Sacro Cuore di Gesù.

A partire dalle 20.30 di questa sera e fino alle 20.30 di domani, a ogni mezz’ora, e per ventiquattro ore consecutive, la comunità parrocchiale pregherà, ininterrottamente, con la preghiera del Rosario.

«Pregheremo per il mondo intero, per l’intera umanità e per la Chiesa» dichiara il parroco, don Vito Martinelli. «La chiesa resterà aperta anche durante la notte e tutti coloro che vorranno potranno unirsi a questa grande preghiera corale».

Lo scorso 2 agosto, sul piazzale antistante la chiesa parrocchiale, è stata collocata la statua della Regina della Pace, realizzata dallo scultore, Mirko Felici. Portano la firma di Felici le due statue della Vergine, presenti a Medjugorie, dinanzi alla parrocchia di san Giacomo e sulla Collina delle apparizioni.

Sarà monsignor Leonardo D’Ascenzo, sabato 17 ottobre, alle 18.30, a benedire l’immagine della Vergine e, a presiedere l’Eucaristia, in occasione del secondo anniversario della dedicazione della chiesa.