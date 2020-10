«Da sette mesi non posso tornare in Italia dalla mia famiglia». A dirlo è Ramona Abbattista, giovane studentessa coratina che lo scorso 27 gennaio è riuscita a realizzare il suo sogno: concludere il suo dottorato di ricerca con un semestre presso l’University of California, Davis. L’emergenza sanitaria che da mesi ormai attanaglia il mondo intero, però, non le ha permesso di tornare a casa.

«Da marzo scorso - racconta Ramona - non ho più avuto la possibilità di tornare, in quanto ci sarebbe stato, e c’è tuttora, il rischio concreto di dover rinunciare definitivamente al mio “sogno americano” a causa del blocco dei rinnovi dei visti in entrata negli USA. Al momento infatti, le ambasciate americane presenti in Europa hanno interrotto le procedure di rinnovo dei visti in ingresso in America. Tale blocco dovrebbe permanere fino a febbraio 2021, ma molto dipenderà dall’andamento dei contagi in Italia nei prossimi mesi e, anche, da chi vincerà le prossime elezioni americane».



Ramona, dottoranda in Scienze del Suolo e degli Alimenti presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Bari, nell’University of California di Davis sta analizzando le proteine estratte da foglie di ulivo affette da Xylella di tre cultivar differenti (Leccino, Ogliarola e Coratina), con l’obiettivo di identificare le differenze nel profilo proteomico tra le cultivar resistenti e non resistenti alla xylella (Leccino e Coratina sono ritenute cultivar resistenti, mentre l'Ogliarola no) e gli enzimi che contribuiscono alla sopravvivenza della pianta.

«A causa del Covid, il mio progetto di ricerca è stato bloccato per mesi» continua Ramona. «Ho lavorato un po’ da casa, ma non ho potuto confrontarmi con il mio gruppo di ricerca, esperto nello studio dell'interazione pianta-patogeno, e quando le misure restrittive sono state allentate, mi sono ritrovata a dover lavorare da sola in un laboratorio che non conoscevo, in quanto non era consentita la contestuale presenza di più ricercatori».

Alle difficoltà lavorative si sono poi aggiunte quelle logistiche, dovute ai numerosi trasferimenti e, soprattutto, all’impossibilità di far ritorno in Italia. «I giorni passavano e vedevo sgretolarsi quella che doveva essere una esperienza importante della mia vita. Intanto ho dovuto traslocare per ben tre volte e rinnovare, non senza difficoltà, il mio visto semestrale, prorogandolo per un altro anno».

Ma come è nato il "sogno americano" di Ramona? «“Cuss ann stan n sac d zamban prcè nan an fatt l’aliv”. È stata questa frase circa l’esistenza di un nesso tra la presenza di numerosi esemplari di zanzara e la scarsa produzione di olive, pronunciata da mio nonno in una calda serata estiva, che ha dato il via al mio “sogno"» ricorda la dottoranda. «Queste parole, infatti, hanno fatto scattare in me un campanello di allarme, tanto da chiedermi se potesse esserci qualche sostanza, contenuta negli alberi di olivo, capace di allontanare gli insetti. Ebbene sì, è proprio così, si tratta dei polifenoli! Ho iniziato allora ad approfondire le mie ricerche, scoprendo che gli stessi polifenoli benefici presenti nell'olio sono prodotti autonomamente dalla pianta di olivo come sistema di difesa contro gli attacchi patogeni. Ho deciso poi di estendere la ricerca, riguardo il ruolo antibatterico dei polifenoli, al caso dell'infezione da xylella fastidiosa sull'olivo».

Qui sono entrati in gioco gli Stati Uniti: lo stato della California infatti, insieme alla zona del Sud America, è stato tra i primi a dover fare i conti con l’infezione da xylella, sviluppatasi soprattutto sulla vite. L’Università della California a Davis, in collaborazione con il California Department of Food and Agriculture, ha posto in essere importanti investimenti scientifici e tecnologici nell’ambito dell’agricoltura e della veterinaria, al fine di focalizzare la ricerca sul batterio della xylella fastidiosa.

Così, dopo numerose difficoltà burocratiche superate grazie all’ausilio del suo gruppo di ricerca e della famiglia, lo scorso gennaio, Ramona è riuscita a partire alla volta degli Stati Uniti, ignara della situazione che, di lì a breve, avrebbe paralizzato l’intera umanità. «Quello della partenza sarà un giorno che non dimenticherò facilmente: tanta emozione, gioia, paura, ma soprattutto tanta speranza, dati tutti i sacrifici fatti per essere su quell'aereo. Il primo mese in California ha ripagato tutte le mie aspettative, sia a livello lavorativo che umano, ma purtroppo ad interrompere questo sogno c'è stato il Covid, dapprima con il mio stato di apprensione per ciò che stava accadendo in Italia, poi con il lockdown scattato in California a metà marzo.

Ritrovarmi dall’altra parte del mondo con una pandemia in corso è stata senz’altro una bella scossa. In questo periodo si è rivelato di fondamentale importanza l’appoggio della mia famiglia, di amici e colleghi e subito, da questa esperienza, ho imparato una prima lezione: niente e nessuno potrà mai farmi sentire serena ed amata come la mia famiglia e gli amici di sempre. Dopo il lockdown poi, ho fatto diverse amicizie e mi sono creata la mia “piccola famiglia” multietnica, un po’ slovena, brasiliana, americana e, soprattutto, anche un po’ italiana e, si sa, dove c’è un pizzico di Italia, c’è casa».

La giovane dottoranda coratina, con il suo studio potrebbe contribuire alla ricerca, già in atto sulla xylella in numerosi gruppi di ricerca pugliesi, dell'identificazione di biomarker diagnostici dell'infezione o della resistenza, utili per mettere a punto nuove cure, non sa se riuscirà a tornare in Italia per discutere, in presenza, la tesi di dottorato.

«Molto probabilmente tornerò ad aprile del prossimo anno per discutere la tesi, ma tutto dipenderà dal numero dei contagi in Italia: se dovessero aumentare, come purtroppo sta accadendo, il nostro sarà considerato un Paese ad alto rischio e sarà difficile, per me, tornare, perché poi non mi sarebbe permesso far ritorno negli USA per portare a termine questa possibilità che, in piena emergenza sanitaria, il professore americano a capo del gruppo di ricerca mi ha offerto, ovvero quella di restare per un altro anno e lavorare nel suo gruppo di ricerca.

Anche nei momenti di sconforto non ho mai perso l’entusiasmo e la speranza iniziali, quelli che avvertivo sul volo che mi ha portata negli USA e che mi hanno accompagnata durante l’organizzazione di tutta questa avventura. In tanti mi hanno detto di tornare in Italia, ma io ho voluto mettermi in gioco, provarci e perseverare, e ne è valsa la pena. Pur essendo consapevole che non potrò riabbracciare presto parenti ed amici e che dovrò trascorrere il Natale a Davis, lontana da loro, ho deciso di accettare la proposta di continuare il mio lavoro di ricerca presso l’University of California per un altro anno. Non so se sarà una scelta giusta, non so come andrà - conclude Ramona - ma seppure tra le mille incertezze, sento che mi sto dando una possibilità in più».