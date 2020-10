Campionati pronti al via ma PalaLosito ancora chiuso. Le società sportive: «Dobbiamo allenarci»

Da marzo scorso, quando il Covid fece capolino nelle nostre vite, il PalaLosito è ancora chiuso, nonostante manchino ormai una manciata di giorni all'inizio delle gare ufficiali. Un caso più unico che raro che sta danneggiando seriamente le società sportive coratine di basket e pallavolo.

Ieri pomeriggio è stata protocollata al Comune di Corato una richiesta formale, sottoscritta dall'As Basket Corato, dalla Nuova Matteotti, dalla Polis e dalla Virtus Corato, in cui si chiede pronto intervento. Nella riunione sono state decise preventivamente le fasce orarie da adottare per poter celermente tornare ad allenarsi seguendo tutte le procedure anti-covid: misurazione della temperatura, autocertificazioni, massimo 16 giocatori in campo contemporaneamente e coach con la mascherina.

Come dicevamo, i campionati incombono. La Matteotti femminile comincerà la B interregionale il 30 ottobre. Stesso weekend per la Polis Corato, impegnata nel torneo di C. Il 15 novembre toccherà a As Basket e Matteotti maschile. Non è stata ancora definita la data d'inizio della Virtus Corato ma presumibilmente sarà fissata per fine novembre. I campionati giovanili, invece, prenderanno il via a inizio novembre.

«Abbiamo già sollecitato più volte l'amministrazione comunale - spiega Pieraldo Capogna, vicepresidente dell'As Basket - ma il commissario prefettizio ci ha detto di rivolgerci direttamente al nuovo sindaco». Bisognerà quindi attendere l'insediamento di Corrado De Benedittis per poter risolvere il problema.

Intanto le società sportive hanno provato a trovare soluzioni di fortuna. Le scuole sono off limits, quindi si è ricorso a strutture private. «Finora abbiamo sfruttato il piazzale di via Faustina Kowalska - commenta Capogna - ma con l'approssimarsi dell'inverno siamo stati costretti a fittare un capannone per poter far allenare giovanili e minibasket. La prima squadra, invece, si allenerà dalla prossima settimana a Terlizzi con un conseguente e importante esborso economico».

Stesso discorso vale per la Matteotti: «La squadra femminile e le giovanili sono andate ad allenarsi sul campo di San Gerardo. - racconta Mimmo Gatta, general manager della Nmc - Impensabile far allenare lì la maschile. Il danno è enorme: abbiamo ragazzi di fuori fermi nelle foresterie, siamo l'unica società pugliese da Monopoli in su a disputare campionati giovanili d'Eccellenza e giornate come quella di oggi (ieri ndr), non permettono loro di scendere in campo».

Cataldo Musto della Virtus Corato conferma: «Ci siamo allenati per due settimane a San Gerardo ma con l'abbassarsi delle temperature ci abbiamo rinunciato. La situazione è molto critica. Per poter andare recuperare i nostri palloni, chiusi all'interno del Palazzetto, abbiamo dovuto attendere diversi giorni per capire chi dovesse essere autorizzato ad aprire la struttura».