«Abbracciare la bellezza delle cicatrici»: ​un percorso di formazione per sposi e fidanzati

L’ufficio diocesano Famiglia e Vita propone per l’anno 2020-2021 un percorso di formazione per coppie di sposi e fidanzati.



«Quest’anno pastorale, - scrivono don Giuseppe Lobascio e la coppia Tina e Amedeo Mattia, responsabili dell’Ufficio diocesano Famiglia e Vita in una comunicazione alla comunità ecclesiale - gli orientamenti diocesani invitano tutta la comunità diocesana a concentrare le attenzioni sul tema della povertà. Anche noi dell’Ufficio Famiglia e vita, abbiamo pensato di mettere al centro questo tema proponendo un percorso diocesano di formazione: “Il matrimonio è anche... abbracciare la bellezza delle cicatrici".

Gli incontri avranno una modulazione mensile e con l’ausilio di esperti, si affronteranno, alcune delle povertà nelle relazioni matrimoniali che non vanno sottovalutate. Chiediamo ai presbiteri, di individuare e invitare a partecipare giovani, fidanzati e coppie di sposi, in particolare quelle che si occupano di percorsi per fidanzati o animatori dei gruppi famiglie».

Il percorso è rivolto a coppie di sposi, fidanzati e giovani, ma anche a chi vorrebbe conoscere tali dinamiche, al fine di instaurare relazioni di aiuto (formatori di percorsi pre-matrimoniali, volontari centri d’ascolto per famiglie, presbiteri impegnati nella pastorale familiare). Quanti aderiranno al progetto, avranno la possibilità di riflettere e condividere un percorso comune su tutto il territorio diocesano.

Il programma

11 ottobre 2020, ore 16.00, Parrocchia S. Cuore - Corato

Signore parla il tuo servo ti ascolta - il discernimento come fondamento nelle scelte di vita

Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Incontro aperto a coppie, fidanzati e genitori

8 novembre 2020, ore 16.30 - Parrocchia San Paolo - Barletta

Non sento più... ho sbagliato partner? Desiderio dove sei?

Dott.ssa Maria Pia Colella (psicologa - psicoterapeuta - formatrice).

Incontro aperto a coppie, fidanzati e giovani

6 dicembre 2020, 0re 10.00 - 17.00 - Santuario Santa Maria dello Sterpeto - Barletta

La difficoltà educativa al tempo dei social

Dott. Ezio Aceti (Psicologo e formatore)

Giornata di ritiro aperta a coppie, fidanzati e giovani

17 gennaio 2021, ore 16.30 - Parrocchia Immacolata - Trinitapoli

Zone d’ombra nella coppia: “Tanto non può capirmi” – la mancanza del dialogo

Coppia di Retrouvaille

Incontro aperto a coppie e fidanzati

21 febbraio 2021, ore 16.30 - Parrocchia Angeli Custodi - Trani

Vie di fuga: il tradimento, internet …

Don Francesco Pilloni (Delegato della diocesi di Verona per le Famiglie separate).

Incontro aperto a coppie e fidanzati

14 marzo 2021, ore 10.00 - 17.00, Parrocchia S. Andrea Apostolo - Bisceglie

Ti perdono e poi? Le varie fasi del perdono

Fra Marco Vianelli (Direttore Nazionale Ufficio Pastorale Familiare della CEI

Giornata di ritiro aperta a coppie e fidanzati

18 aprile 2021, ore 16.30 - Parrocchia Sacro Cuore - Corato

Essere riconosciuti

Incontro aperto a coppie e fidanzati

9 maggio 2021, ore 17.00, Parrocchia Spirito Santo – Trani

Le risorse nella coppia: Umorismo, gioia, l’importanza di credere …

Dott. Michele Galgani (Psicoterapeuta, psicomico, formatore)

Incontro aperto a coppie, fidanzati e giovani

Per le iscrizioni rivolgersi a: Don Giuseppe Lobascio (335.5392705) e Tina e Amedeo Mattia (339.3999726) per Corato; Anna e Carmine Panico (339.1815648) per Bisceglie; Antonella e Martino Parente (329.8012222) per la Forania; Santa e Antonio Lapegna (340.4087307) per Trani; Irene e Claudio Di Miccoli (320.2648325) per Barletta. Le iscrizioni dovranno pervenire entro l’inizio del corso.