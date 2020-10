Via Francigena, si amplia il progetto "Benvenuto Pellegrino"

Il Comitato della Via Francigena del Sud Corato-Bitonto, con la collaborazione del sindaco Michele Abbaticchio e del vicesindaco Rocco Mangini, intende ampliare la partecipazione al progetto "Benvenuto Pellegrino" quale segno di riconoscimento di una comunità ospitale per i pellegrini della Via Francigena.



Il progetto, cui hanno aderito già alcune realtà bitontine, è teso a promuovere servizi dedicati ai pellegrini presso le attività commerciali - farmacie, strutture ricettive, botteghe artigiane - e a valorizzare l'arte, la cultura e i prodotti tipici locali.

L'iniziativa vede coinvolti artigiani e strutture ricettive e ristorative su un lunga tratta francigena che attraversa le città di Andria, Corato, Ruvo e Bitonto, con l'intento di delineare un unico profilo di comunità ospitale specificatamente legato al territorio, alle sue caratteristiche culturali e ai suoi prodotti tipici.

«L'ospitalità di pellegrini passa anche "attraverso le lingue" straniere - fanno sapere dal comitato - per questo avviamo una manifestazione di interesse a collaborare (professori in pensione, giovani) anche come traduttori per i pellegrini stranieri di lingua tedesca, inglese, spagnolo e francese».

Chi fosse interessato può contattare il comitato della Via Francigena del Sud tramite whatsapp al numero 347.3044414.