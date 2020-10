Venerdì scorso il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inaugurato l'84° Fiera del Levante. Presenti anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, Alessandro Ambrosi, presidente Nuova Fiera del Levante e il coratino Pasquale Casillo, presidente Ente Autonomo Fiera del Levante.

L'imprenditore coratino ha fatto un lungo intervento (potete ascoltarlo integralmente nel video), che ha toccato soprattutto il futuro dell'imprenditoria - legato anche alla pandemia che stiamo affrontando - le criticità che le imprese si ritrovano ad affrontare e a cosa bisogna puntare per crescere.

«Viviamo i giorni della pandemia che sarà l’evento che cambierà l’esistenza della popolazione mondiale. - ha dichiarato Pasquale Casillo - Purtroppo non ne siamo ancora fuori ma non possiamo fermarci. Dobbiamo pensare come andare oltre. Un termine oggi di moda è resilienza. Dobbiamo essere resilienti e la manifestazione di oggi è un segnale forte. La pandemia ci deve lasciare migliori di come ci ha trovato». E ancora ha continuato «la prosperità di una società si basa sul senso della comunità. Le difficoltà si affrontano uniti. Confronto ma non conflitto, avversario ma non nemico. In questo siamo chiamati a fare tutti la nostra parte. Facciamo in modo che il buonsenso si faccia senso comune».