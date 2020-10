A Corato il recital “Contemplare” per sensibilizzare alla cura della casa comune

La parrocchia Santa Maria Greca, in collaborazione con il Circolo Laudato Sì di Corato, domenica 4 ottobre alle ore 20.00, a conclusione del mese del creato, presenterà un recital poetico dal titolo “Contemplare” interpretato da Graziano Mariangela e Francesco Martinelli con l’accompagnamento musicale di Elena D’amato al violino e Fabio D’Amato all’organo e il canto del soprano Carola Ricciotti. L’evento si inserisce nell'anno speciale dedicato alla celebrazione dell’anniversario dell’Enciclica “Laudato si’” indetto dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale che terminerà il 24 Maggio 2021.

«Papa Francesco ci invita a contemplare come rimedio per evitare di rovinare il Creato e sfruttare le Creature. – dichiara Francesco Martinelli ideatore del recital - Ho percepito tale suggerimento come un “vivere poetico”, un equilibrio armonico di relazioni che si basa sull'ascolto e sui silenzi. Occorre rielaborare quanto di bello ci circonda, non esclusivamente come pura osservazione, bensì come meditazione profonda che viene dal di dentro, come esperienza intima. La poesia, la letteratura, la narrazione sono forme di comunicazione che ci avvicinano alla verità. Il nostro ruolo di interpreti-attori è donare al pubblico la nostra voglia di essere nel creato ed esseri del creato».

Il recital propone testi di poesia, racconto, teatro, dialoghi; accompagnati da atmosfere sonore meditative. Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. Posti limitati e contingentati. L’evento si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza Covid.