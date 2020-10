​Ballottaggio, le scuole sede di seggio chiuse fino a mercoledì 7

Le scuole sede di seggio elettorale resteranno chiuse da domani fino a mercoledì 7 ottobre incluso. Le lezioni riprenderanno giovedì 8.

È quanto stabilisce una ordinanza firmata dal commissario straordinario, Schettini, nella quale si spiega che per «motivi igienico-sanitari» non è possibile tornare in classe mercoledì 7, ma solo il giorno successivo.

La decisione è motivata dal fatto che «lo smantellamento dei seggi elettorali potrà avvenire esclusivamente al termine delle operazioni elettorali e quindi nella serata di lunedì e nella giornata di martedì; evidenziato che deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali adibiti a seggio elettorale oltre a androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si sia utilizzato per le consultazioni elettorali; considerato che tale intervento deve essere effettuato anche al termine delle operazioni elettorali e che solo al termine di dette operazioni i plessi scolastici potranno essere restituiti alla comunità scolastica; evidenziato che risulta estremamente difficile la sistemazione delle aule da parte del personale in servizio presso i plessi in parola, rendendo impossibile l’inizio delle attività didattiche il giorno 7 ottobre».

Le scuole che resteranno chiuse sono: Battisti, Cifarelli, Arbore, Piccarreta, Viale Arno, Fornelli, Tattoli, Imbriani, Giovanni XXIII e De Gasperi.