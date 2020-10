Da Corato alle Alpi bellunesi: Florinda Cialdella è la nuova vicesindaco di Gosaldo

Mentre Corato è nel pieno di una campagna elettorale bollente, proiettata al ballottaggio, c’è una coratina che si appresta a prestare giuramento e a ricoprire il ruolo di vicesindaco di un piccolo comune montano del bellunese.

Lei è Florinda Cialdella, 43 anni, avvocatessa. Due anni fa ha lasciato Taranto – dove ha vissuto per un decennio -e si è trasferita a Gosaldo, 500 anime sparse in una quarantina di frazioni alle porte delle Dolomiti bellunesi. Cinque chilometri più a valle c’è Agordo dove sorge il quartier generale di Luxottica che dà lavoro a tantissimi gosaldini.

Nella frazione principale di Don, immersa tra paesaggi da cartolina, il marito (tarantino) di Florinda ha la sua farmacia. È questo il motivo principale per il quale l’avvocatessa si trova lì. «Abbiamo deciso di cambiare vita – racconta – e la farmacia è stata un’ottima occasione. Appena siamo arrivati a Gosaldo ne siamo rimasti estasiati. Sapere che i miei figli possono giocare in questo paradiso incontaminato e sicuro mi fa stare bene. Inoltre siamo stati accolti meravigliosamente, sfatando quel che si dice dei veneti. Due anni fa ho anche fatto assaggiare i panzerotti a tutti in una festa cittadina».

Dal concetto di inclusione parte il percorso politico di Florinda. Dopo pochissimo tempo entra a far parte della comunità, in particolare del gruppo di giovani famiglie che dà vita all’associazione “Gli amici della piazza”. «Qui l’aspetto politico si focalizza sulla voglia di creare qualcosa per il paese, non è guidato da ideologie o partiti», conferma. E così l’associazione diventa lista civica con il nome Viviamo Gosaldo, a sostegno di Stefano Da Zanche, 47enne noto in paese per l’impegno associazionistico e per aver difeso la porta della squadra locale.

Tra i nove candidati consiglieri in lista c’è anche Florinda Cialdella che partecipa attivamente alla campagna elettorale. «Per far conoscere le nostre idee abbiamo fatto due incontri con la popolazione nelle due frazioni più grandi e una con le associazioni di volontariato che qui non mancano».

L’esito delle elezioni è già delineato. L’avversaria di Da Zanche, Morena Dal Don, guida in realtà una lista civetta, costruita per evitare che il Comune venga commissariato. Se in un Comune concorre una sola lista è necessario che a votare vada il 50% più uno degli aventi diritto, in caso contrario le elezioni sono nulle. È accaduto proprio quest’anno a Lesina, nel foggiano. Per Gosaldo il rischio era alto, considerando l’elevato numero dei residenti all’estero e di chi vive nelle seconde case.

Da Zanche trionfa con numeri più che bulgari: il 94.89%. Florinda è la più suffragata della sua lista con 34 voti ed è pronta a collaborare con sindaco e giunta (composta da due assessori). «Il nostro primo obiettivo è quello di ridar vita al paese che, come molte comunità montane, tende a svuotarsi. Riportare a Gosaldo attività e servizi necessari per i residenti. Molti hanno preferito lavorare per Luxottica invece di fare investimenti sul territorio e noi vogliamo incentivare i piccoli imprenditori. Mi piacerebbe ridare a questi luoghi quell'attitudine turistica così forte fino a 20 anni fa. Le Dolomiti bellunesi sono meravigliose e c’è tanto da valorizzare».

Per entrarle nel cuore questa terra ci ha messo un attimo. Altrettanto rapidamente Florinda è riuscita a raggiungere una posizione che le permetterà di ripagare - sotto forma di buon governo - Gosaldo e i gosaldini dell'affetto della gente e della bellezza dei luoghi. Scrutata dall'alto dalla rassicurante sagoma della Croda Grande.