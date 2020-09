Cia Levante: «Gli agricoltori attendono ancora i fondi delle gelate 2017 e 2018»

«Le Amministrazioni comunali provvedano, con celerità, a ristorare gli agricoltori per le gravi ed ingenti perdite di produzione, causate dalle gelate».

Cia agricoltori italiani Levante sollecita i Comuni delle provincia di Bari e Bat al pagamento dei danni delle gelate 2017 e 2018 che colpirono prevalentemente gli oliveti. A fronte di danni per oltre 177 milioni, per la sola mancata produzione riferita all'anno 2018, vennero stanziati appena 5,5 milioni di euro. Ma a oggi, gli agricoltori non hanno ricevuto ancora alcunché.

«Occorre rifinanziare il Fondo di solidarietà nazionale - dice Felice Ardito, presidente provinciale di Cia Levante - per ristorare dignitosamente le migliaia di aziende che negli anni 2017 e 2018 si sono viste azzerare la produzione olivicola con conseguenti perdite del valore del patrimonio olivicolo. È necessaria una modifica alla legge sulle calamità e lo snellimento delle lungaggini burocratiche. Dopo ben tre anni e mezzo dalla gelata del 2017 e due anni e mezzo da quella del 2018, gli agricoltori non possono più aspettare».