Il generale Tota lascia il Comfoter di Verona. Assumerà il comando delle Forze Operative Sud

Dopo due anni, il Generale di corpo d'armata Giuseppenicola Tota lascia la guida del Comando delle forze operative terrestri di supporto (Comfoter) di Verona che passa al parigrado Massimo Scala.



La cerimonia di avvicendamento si è svolta nei giorni scorsi nell'Auditorium della Gran Guardia, alla presenza del capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano Generale di corpo d'armata Salvatore Farina. Alla cerimonia hanno partecipato autorità militari, civili e religiose: il sindaco di Verona, Federico Sboarina, il presidente della Provincia Manuel Scalzotto, il prefetto Donato Cafagna, il procuratore capo Angela Barbaglio, il vicario del vescovo don Martino Signoretto.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, nel corso del suo intervento, ha ringraziato il Generale Tota per «la professionalità, l’alto senso del dovere, l’esempio e la motivazione con cui ha svolto l’incarico», evidenziando poi come «lo spirito di coesione e di continuità, il gioco di squadra e la disciplina partecipativa abbiano consentito alle Forze Terrestri di Supporto di assolvere appieno i compiti e rispondere con professionalità e immediatezza alle emergenze. Valori che coltiviamo nell’Esercito con l’esempio, il dialogo e il continuo addestramento, nella convinzione di fare “Di più insieme” con le altre Istituzioni del nostro Paese e con tutti i concittadini».



Il Generale Tota ha improntato il suo intervento rimarcando i valori che contraddistinguono un soldato e in particolare un Comandante, dopo aver salutato le 26 Bandiere di Guerra e d’Istituto dei Comandi dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto. «Esse - ha sottolineato Tota - rappresentano i simboli che ci riportano alla mente il sacrificio dei nostri padri e ci incitano a compiere il nostro dovere».

Il Generale Giuseppenicola Tota, in poco più di due anni di comando ha coordinato i reparti del Genio impegnati nell’operazione “Sabina”, avviata in seguito al terremoto dell'agosto 2016, l’approntamento e la preparazione delle unità delle Forze Terrestri di Supporto impegnate in operazioni in Kosovo, in Libia e in Libano. Inoltre, sotto la sua guida sono state sviluppate le esercitazioni “Eagle Meteor”, “Atlante” (2018 e 2019) e “Argo 2020”, è stato organizzato il Seminario “Io sono un Soldato - Il Valore dei Valori”. Altro importante successo, la costituzione del Centro di Eccellenza Counter Mini/Micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto presso la sede del Comando Artiglieria Controaerei in Sabaudia e del Reparto di Sicurezza Cibernetica presso la sede del Comando Trasmissioni in Roma.

Ultime, ma non per importanza, la sottoscrizione dei Protocolli d’Intesa con le Regioni Campania, Veneto, Puglia e Friuli Venezia Giulia, finalizzati ad attivare percorsi di formazione professionalizzante per giovani militari da impegnare nelle azioni umanitarie sia in ambito nazionale che internazionale e la stipula di una Convenzione per favorire il reinserimento socio-lavorativo delle persone private della libertà personale, nonché la costituzione dell'Ambasciata dell'Impegno, promossa dal Parlamento della Legalità Internazionale.

Il Sindaco di Verona ha poi ringraziato il Generale Tota «per quanto fatto in questi due anni e per il profondo e intenso legame instaurato con la città, fornendo il prezioso contributo degli uomini e delle donne dell’Esercito Italiano in ogni circostanza, quando e dove ce ne fosse bisogno» e «per il supporto dato alla città durante i difficili mesi della pandemia».

Dal prossimo ottobre il Generale Tota assumerà il nuovo incarico di Comando presso il Comando Forze Operative Sud (Comfop) a Napoli.