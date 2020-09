Anche a Corato torna Puliamo il Mondo, appuntamento in via vecchia Barletta

Nelle edizioni degli ultimi anni di Puliamo il Mondo e nella recente campagna #PuliAmoCorato, il Circolo Legambiente “Angelo Vassallo” si è occupato di periferie e di altre aree cittadine caratterizzate da grave incuria. Questo nella convinzione che al degrado ambientale si accompagni spesso, purtroppo, il degrado sociale, e che un’azione di cittadinanza attiva che parta dal basso possa contribuire a scuotere coscienze e dare voce a chi da tanto si sente abbandonato a sé stesso nella sua stessa città.

Per l’edizione 2020 di Puliamo il Mondo, invece, il Circolo ha scelto un altro tema di grande interesse e che sta a cuore all'associazione ambientalista: la salute pubblica. Per questo è stata scelta come area la zona prospiciente il Cimitero cittadino e la strada esterna Vecchia Barletta (sp. 168), da anni scelta da runner professionisti, amatori, ciclisti o comuni cittadini per allenarsi o semplicemente rimanere in forma, in mancanza di altri spazi comunali in cui sia possibile praticare sport.

Pur consapevole di altre questioni di maggiore gravità per Corato, il Circolo ritiene tuttavia importante che «una città a misura di cittadino debba anche garantire spazi sicuri e gratuiti in cui sia possibile svolgere attività sportiva, magari con la messa a disposizione di qualche servizio minimo, per poter combattere sedentarietà e altre patologie, o per la semplice voglia di guadagnarsi un benessere psico-fisico che l’attività sportiva all’aria aperta contribuisce a raggiungere.



Attualmente la zona, pur frequentata quotidianamente da decine, se non centinaia, di nostri concittadini per mantenersi in salute, versa in uno stato di completa incuria: sono molti infatti i rifiuti abbandonati ai lati della strada. Se volete pertanto contribuire anche voi a bonificare la zona, vi aspettiamo domenica 27 settembre a partire dalle 9 nello spazio sulla sinistra dell’entrata principale del Cimitero.

Inoltre chiediamo ai partecipanti di rendersi protagonisti di un gesto di solidarietà, portando con sé articoli di cancelleria per la scuola che verranno poi distribuiti alle famiglie più bisognose a cura del Circolo. Maggiori informazioni ed aggiornamenti sulla nostra pagina Facebook.

La manifestazione si arricchisce quest’anno di un importante sponsor, Despar, che ha deciso di donare i kit. Visti i temi della manifestazione e in uno spirito di sana sinergia, nella giornata di pulizia vi sarà la collaborazione di altre due associazioni cittadine, Atletica Amatori Corato e Onda d'urto Corato - uniti contro il cancro.

Legambiente, per l’organizzazione di Puliamo il mondo, si impegna a rispettare tutte le misure di sicurezza e di distanziamento attualmente in vigore, con la collaborazione dei cittadini che vorranno partecipare. La buona riuscita della manifestazione sarà inoltre resa possibile grazie al contributo del Comune di Corato, della Polizia Municipale, della Sanb e al servizio ambulanze prestato dalla Misericordia Corato».