​Tra difficoltà e incognite, oggi si torna in classe

Tra difficoltà e incognite, oggi si torna ufficialmente in classe in molte scuole della città. Negli istituti cittadini che hanno ospitato i seggi elettorali, invece, l'anno scolastico si aprirà domani. Qualche scuola ha infine optato per il rientro lunedì 28 settembre.

Agli studenti e a tutto il personale scolastico sono rivolti gli auguri del vescovo della diocesi di Trani, Mons. Leonardo D’Ascenzo.

«Carissimi, dirigenti scolastici e docenti, personale tecnico, amministrativo e ausiliario, alunni e genitori, il nuovo anno scolastico 2020-21 riprende il cammino di formazione personale e culturale. A differenza degli altri anni, questo nuovo anno scolastico, a causa della pandemia causata da coronavirus, incomincia con grandi interrogativi, perplessità e incertezze, ma la speranza non deve mai venir meno. Questa bella virtù, che San Paolo ci invita a praticare, è la forza che ci permette di guardare avanti e continuare il nostro percorso di vita con entusiasmo, forza e coraggio in quel Dio che ci conduce, con amore di padre, verso la piena realizzazione del suo amore in noi.

Quest’anno l’intera Chiesa Diocesana, in tutte le sue esperienze formative e spirituali, si soffermerà a riflettere sulla dimensione della povertà, “Chiesa povera per i poveri”, come priorità di attenzione nelle varie forme di programmazione. Abbiamo avuto modo di conoscere maggiormente la dimensione della povertà, nel suo aspetto più deleterio, in questo periodo di emergenza sanitaria, non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto nel suo approccio morale, esistenziale e interiore. Come Chiesa ci impegneremo ad essere vicini a coloro che hanno fame e sete non soltanto del cibo che perisce, ma anche di quello che nutre il cuore e l’anima e che richiede maggiore attenzione e responsabilità (cf. Gv 6,27).

“Consegniamoci” alle giovani generazioni che ci vengono affidate, donando loro la testimonianza che, uniti e coinvolti come istituzioni, possiamo donare alla società una testimonianza viva di fraternità e di attenzione per la crescita umana e spirituale di ogni persona umana. Vi auguro, unitamente al nuovo Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano, sac. Nicola Grosso, un felice anno scolastico, pieno di serenità e di soddisfazione. Mi dichiaro, come sempre, disponibile ad incontrarvi sul campo di lavoro per stabilire con voi un dialogo fraterno e sincero»

Un messaggio di saluto al mondo della scuola è giunto anche dall’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo.



«Ricomincia l’anno scolastico. Si torna a scuola dopo un periodo lungo e particolare, dopo i mesi trascorsi a casa per via dell’emergenza Covid 19. Molti di voi hanno imparato a gestire le lezioni e i compiti a distanza, in videoconferenza, adesso finalmente si torna pian piano alla normalità, con qualche precauzione. Spero sia una sensazione bella ritrovarvi in classe. È importante seguire le indicazioni della scuola per ridurre ogni rischio e potersi godere queste ore insieme nel migliore dei modi, ma questo ve lo avranno già detto. Io posso solo aggiungere che alla scuola devo tutto. Vivete al meglio queste giornate, coltivate i vostri interessi e incuriositevi più che potete. Perché grazie alla scuola voi potrete diventare qualsiasi cosa vogliate nella vita.

E ricordate che ci sono tante persone che vi seguono a distanza e che fanno il tifo per voi. Un grazie particolare a tutti i dirigenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico, so bene quanto impegno ci state mettendo perché questa partenza avvenga nel migliore dei modi. Per qualsiasi cosa troverete me e la Regione Puglia al vostro fianco. Non mi resta che augurarvi buon inizio anno scolastico!»