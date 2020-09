L'associazione Francesco Ludovico Tedone riapre con ​"Re-Wind: riavvolgiamo il nastro"

Re-wind. Chiunque abbia a casa una collezione di vecchie e preziose cassette, riconoscerà subito questa parola: rewind è il tasto di riavvolgimento del nastro dei riproduttori di cassette.



È proprio da qui che l’Associazione Francesco Ludovico Tedone vuole ricominciare questo terzo anno d’attività, dopo un periodo di pausa che è stato difficile per tutti, nella convinzione che il miglior modo per ripartire sia sempre quello di farlo tutti assieme. Riavvolgere il nastro, quindi, per ripartire da dove si era rimasti, con ancora più energia e buoni propositi di prima.

Ecco quindi la festa di riapertura e di tesseramento, volta alla promozione dell’arte, della cultura e dello sport, scevra da qualunque contenuto politico.

Il 19 settembre, a partire dalle h 19:00, l’Associazione FLT sarà nell’ex piazza Palermo (nuova piazza Almirante) e nella sede in via Piero Vannucci 67, per presentare alcune novità di questo nuovo anno associativo:

- Infopoint associazione culturale: tematiche, dibattiti, eventi e attività proposte; apertura tesseramenti per l’anno associativo 2020/21;

- Infopoint Ultimate Frisbee: dimostrazioni sportive a cura della neo-squadra di Ultimate Frisbee Disc & Disc (una delle due realtà sportive in sud Italia, insieme agli Shamanin di Gravina); iscrizione alle lezioni prova e tesseramenti alla A.S.D; gadget della squadra; premiazione del vincitore del Torneo del Disco di Pietra tenutosi quest’estate.

- Banchetto espositivo “(S)volta la carta” = un progetto ideato dalla collaborazione tra alcuni membri dell'associazione, nato da una collettiva sensibilità verso il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il progetto mira alla restituzione di un’abitudine naturale come quella dell’utilizzo del foglio di carta per scrivere, disegnare, abbozzare, lasciare un segno indelebile. Riciclo, artigianato ed arte si uniscono per dare vita a pezzi unici 100% fatti a mano.

All’interno della piazza non potrà mancare uno spazio creativo, denominato “Specchio d’artista” in cui l’artista e lo spettatore possano riconoscersi, specchiarsi, riflettersi e riflettere. Durante la serata l’Associazione metterà a disposizione alcuni strumenti per suonare, dipingere, dar vita ad una poesia collettiva e cercherà d'essere d'ispirazione in un clima accogliente, ma per il resto serve il vostro estro, quindi l’invito a partecipare è aperto!

Evento sponsorizzato da: Antico Bar Commercio, Ecoteca Sostenibile per Natura, Equa gioielli, Rufee pet friendly, Enoteca Il Fiaschetto, Ottica Talia. Sponsor del “Torneo del Disco di Pietra” di Ultimate Frisbee: Antico Bar Commercio, Passione e Fantasia pizza and more, Sweet Point, Caffè Italiano.

Secondo le norme vigenti, sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina per partecipare all’evento.