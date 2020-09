Slitta al 25 settembre l'inizio delle lezioni per le scuole sede di seggio elettorale

Il Comune di Corato fa slittare l'inizio dell'anno scolastico per le scuole in cui saranno allestiti i seggi elettorali.

Il primo suono della campanella era previsto in un primo momento, come disposto dalla Regione Puglia, giovedì 24 settembre. Domenica e lunedì, però, si terranno le operazioni di voto per le consultazioni elettorali referendarie, regionali e amministrative il cui spoglio è previsto da lunedì pomeriggio a martedì.

Di conseguenza, come si legge nell'ordinanza a firma del Commissario Prefettizio, Schettini, nei plessi scolastici «deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali adibiti a seggio elettorale oltre a androne, corridoi, bagni e ogni altro ambiente che si sia utilizzato per le consultazioni elettorali».

«Tale intervento - continua l'ordinanza - deve essere effettuato (...) al termine delle operazioni elettorali e che solo al termine di dette operazioni i plessi scolastici potranno essere restituiti alla comunità scolastica» ma «risulta estremamente difficile la sistemazione delle aule da parte del personale in servizio presso i plessi in parola, rendendo impossibile l’inizio delle attività didattiche il giorno 24 settembre 2020».

Per questo il Commissario Prefettizio ordina «la sospensione delle attività didattiche per il giorno giovedì 24 settembre nelle scuole in cui saranno allestiti i seggi elettorali». I plessi interessati - ovvero Battisti, Cifarelli, Arbore, Piccarreta, Viale Arno, Tattoli, Imbriani, Giovanni XXIII e De Gasperi - inizieranno l'anno scolastico venerdì 25 settembre.

L'ordinanza cita anche il Fornelli, ma la dirigenza scolastica dell'istituto ha deciso di iniziare lunedì 28 settembre.