Ecco l'edicola mobile, porterà giornali e riviste in mezzo alla gente

Se il lettore non va al giornale, l'edicola mette le ruote e va dal lettore. Così Enzo Piarulli, titolare dell'edicola di via Ferraris, ha deciso di affrontare la crisi della carta stampata. Con una bicicletta cargo completa di una piccola edicola in legno, colorata dalle pagine di quotidiani e riviste.

«L'idea mi è venuta durante il lockdown. - racconta La crisi dell'editoria è nota da anni e il mondo di Internet ha di fatto ridimensionato il guadagno degli edicolanti. Il covid 19 ha dato il colpo di grazia inducendo gli operatori del settore alla riflessione e a cercare soluzioni alternative». Lontani i tempi in cui la vendita dei giornali faceva registrare numeri importanti. «Quando aprii, nel 1992, ricordo la fila del lunedì per acquistare il quotidiano sportivo o le continue domande sull'arrivo del nuovo Stradone, nei giorni imminenti l'uscita».

L'ingegnoso edicolante si è rimboccato le maniche e ha montato, sul telaio di una bici cargo, una struttura in legno completamente home made, con tanto di tendina parasole brandizzata dal media partner Lo Stradone, storico giornale di Corato da gennaio edito dal Livenetwork. «L'idea è stata apprezzata da clienti e amici - commenta Piarulli - che hanno visto la mia edicola mobile parcheggiata all'esterno del negozio».

Già tracciato il primo percorso. Lunedì, mercoledì e venerdì l'edicole mobile sosterà alla villa Comunale (8.45-10.30), al chiosco di Luchetto (10.45-11.45) e alla Montagnola (12.00-12.45). Martedì e giovedì, invece, sosterà sull'extramurale, all'angolo di via Ruvo (9.00-10.00), in piazza Cesare Battisti (10.00-11.00) e in via Duomo, all'angolo con l'omonimo bar (11.00-12.00). Il sabato, infine, si troverà all'ingresso del mercato in via Prenestina.

«Andare in giro non mi spaventa - confida Enzo Piarulli - da 28 anni distribuisco i giornali nei bar alle 5 di mattina. Certo, l'obiettivo è principalmente quello di vendere più copie ma mi piace pensare di portare un luogo importante come l'edicola in mezzo alla gente».