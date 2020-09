I cittadini che si ribellano all'incuria: zona "Scannagatta" liberata dai rifiuti

I cittadini che si ribellano all'incuria. Si moltiplicano le iniziative di persone che non vogliono vedere i propri quartieri sommersi dalla sporcizia. E così, come già avvenuto in altre zone dalla città, ieri anche in contrada Scannagatta i residenti sono scesi in strada e hanno raccolto i rifiuti abbandonati.

Muniti di rastrelli e pinze, i cittadini volenterosi hanno raccolto di tutto, partendo dalla azienda Alta Sfera.

«Questo gesto vuol essere uno stimolo al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia degli spazi comuni» hanno affermato i residenti. «I rifiuti abbandonati rendono la nostra città e le campagne brutte e degradate: contribuiamo a mantenerne la bellezza».

L'iniziativa, intitolata "Puliamo Scannagatta", si è svolta con la collaborazione della Sanb (ex Asipu).