"Disegna il donatore supereroe": dall'Avis un contest per illustratori e creativi

​“Scuola per tutti”, anche a Corato parte la raccolta di materiale scolastico della Croce Rossa

Attualità

Da oggi e fino al 30 settembre presso alcuni esercizi commerciali (a Corato Copy Point in via Di Vittorio, 37) e L'allegro Cartolaio in via Sant'Elia, 137)​ sarà presente una cesta per la raccolta di materiale didattico nuovo